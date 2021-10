Počty nakažených i hospitalizovaných zase rostou. Bude vláda opakovat chyby a obětuje rodiče a děti?

Po více než roce a půl od chvíle, kdy v Česku vypukla pandemie koronaviru, se zdá, že jsme uvízli v časové smyčce. Ředitelka pražské hygieny Zdenka Jágrová vyzvala ředitele škol, aby prodloužili podzimní prázdniny na pondělí a úterý 25. a 26. října, aby se předešlo dalšímu šíření koronaviru. Stejně jako před rokem přichází po uvolněném létě poměrně děsivý podzim. A stejně jako před rokem panuje mezi rodiči obava, že budou obětováni mezi prvními. Komentář Praha 21:43 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikdo si nepřeje další lockdown ani čistě represivní přístup, ke kterému právě bezhlavé zavírání škol a služeb patří. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vypadá to, že jsme se ani navzdory jednomu z nejhorších průběhů pandemie covidu-19 na světě, zbytečnému počtu tisíců mrtvých a bezohlednému přetížení nemocnic a těch, kteří v nich pracují, vůbec nepoučili.

Jak uvedl biochemik Jan Trnka v pořadu Vinohradská 12, proočkovanost v České republice stále není na dostatečné úrovni – dvě dávky má pouze 56 procent lidí.

A podle údajů dlouhodobého šetření PAQ Research během pandemie nastal v posledních týdnech zásadní propad v testování i výrazná změna v individuálním chování lidí – chrání se méně a kontakty bez roušky či respirátoru jsou nyní poměrně běžné.

Podle sociologa Daniela Prokopa je tu ještě prostor pro očkování zhruba deseti procent lidí, ale jakákoliv kampaň by se nyní měla zaměřit na nízkopříjmové skupiny, kde je očkovaných lidí v průměru o neskutečných 25 procent méně.

Důvěra v systém i stát

Nikdo si nepřeje další lockdown ani čistě represivní přístup, ke kterému právě bezhlavé zavírání škol a služeb patří.

Je třeba proaktivně budovat úplně jiné strategie boje proti koronaviru. Posílit testování v místech, kde se musí koncentrovat lidé (školy, pracoviště), zatlačit na očkování a jeho benefity, trpělivě vysvětlovat lidem, že ochrana veřejného zdraví je v zájmu nás všech.

Něco z toho už ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch vyhlásil a zdá se, že se snaží co nejvíce bonifikovat očkovanou populaci a zároveň tlačit na větší ochranu ve vnitřních prostorách včetně pracovišť.

Damoklův meč nad zavíráním služeb nebo škol se ale nad Českem snáší neustále, byť zatím nevyřčeně. A lidi se takových opatření skutečně bojí – pochopitelně.

Pokud se nemá společenská důvěra obyvatel v systém i stát rozpadnout úplně, nesmí se už mezi prvními obětními beránky hned automaticky objevit rodiny, pro které byl poslední rok a půl noční můrou.

Byly to matky, které důsledkem vynuceného skloubení péče a práce z domova zažívaly bezprecedentní nárůst úzkostí a depresí. Byli to rodiče, kdo se stal rukojmím vlády, která věděla, že se o své děti nějak pokusí postarat. A byly to děti, které dodnes pociťují problémy spojené s distanční výukou.

Ano, školy mohou být jedním z center šíření viru. Ale vláda by měla udělat vše pro to, aby chyby z uplynulých měsíců už neopakovala. A naopak se jim aktivně snažila předcházet.

Autorka je komentátorka serveru A2larm