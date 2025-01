Detail, který rozhodne o osudu nového amerického prezidenta

„Všichni členové mého kabinetu budou také snižovat ceny a inflaci,“ řekl prezident Donald Trump při svém inauguračním projevu. Byl to druhý věcný příslib hned po plánu opevnit jižní hranici Spojených států proti migraci. Není divu, že nový prezident zmínil právě ceny.

Amerika zažila v posledních letech pozoruhodný ekonomický vývoj. Po výpadku v časech pandemie se dokázala rychle zotavit a v posledních třech letech se její hospodářský růst pohyboval okolo tří procent. Co by za to jiné národy včetně Čechů daly.

Problém obyčejných Američanů

Přesto většina Američanů spokojena nebyla, mimo jiné mladší muži, nejen z většinové populace, ale také Hispánci a Afro-Američané. Pokud šlo o běžné zaměstnance, tak se jejich příjmy či kupní síla nezlepšovaly, a jak se zdá, dokonce šly pro značné procento těchto obyčejných lidí dolů.

Mohli jen zaraženě sledovat, jakým tempem naopak roste bohatství těch největších podniků, od producentů a dodavatelů energií přes technologické giganty a farmaceuty až po velké banky.

Z toho logicky plynula značná frustrace, která se obrátila proti vládnoucí Demokratické straně. Demokraté tím přišli o kmenové voliče, kteří se přidali na stranu republikánského kandidáta Donalda Trumpa a fakticky mu vyhráli volby.

Volby vyhrávají ti, na které se zapomnělo

Možná v jiných souvislostech, ale přesto stejný příběh se pravděpodobně odehrává i v jiných zemích – vždyť nejen Amerika zažila útlum v časech covidu a následující inflaci, která vyluxovala rodinné úspory mnohých.

Když se nad jejich nelehkým osudem nějaký politik pozastaví a ještě slíbí, že pomůže, pak je to dostatečný důvod změnit stranické sympatie. Volby dnes vyhrávají lidé, na které se zapomnělo, u nás jako v Americe.

Hlavní otázka po nástupu nového amerického prezidenta teď zní, jestli se za oceánem chování mocných a bohatých změní. Je pravda, že kampaň republikánů platili do velké míry opět vítězové krizového období, například nejbohatší techno-magnáti, proto na otázku nelze odpovědět předem.

Pokud však Trump trvá na tom, že inflaci udrží pod kontrolou, pak dosud nezapomněl, komu za svou funkci vděčí.

Zápletka s inflací navíc dává možnost kontrolovat, jak se novému americkému prezidentovi daří. Také Američané si s vysokými cenami užili.

Ještě v červnu 2022 dosahovala míra inflace přes devět procent, předloni v létě byla na třech procentech, ovšem pak se nad touto úrovní držela s nečekanou tvrdošíjností, a i když loni na podzim o něco klesla, tak dnes panují vážné obavy, že počátkem letošního roku se nad tři procenta znovu vrátí.

To by znamenalo pro Trumpa vážný problém, protože i tři procenta navíc mohou být pro někoho citelná zátěž.

Zařídit snesitelné ceny může tím, že podpoří těžbu ropy a plynu, jejichž lepší dostupnost se projeví i na dalších komoditách. Ale těžko si pak může dovolit splnit další slib, tedy zavést dovozní cla, protože tím by se domácí spotřebitelské ceny naopak zvýšily.

Je to zvláštní svět, když o poměrech rozhodují v zásadě neviditelné posuny v makroekonomických datech. Skoro to připomíná věštění z letu ptáků v dobách starého Říma.

Ovšem jak známo z dějepisných knih, právě kvalitní předpovědi věcí budoucích přispěly k velikosti římského impéria.

