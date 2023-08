Na čem vázly a k čemu budou dodávky F-16 pro Ukrajinu

Možná se jedná o zásadní průlom války a možná také ne. Jisté je, že na rozhodnutí o předání amerických stíhaček F-16 ukrajinské armádě je něco, o čem se už dlouho mluvilo. A teď je to tady, jejich dodávky slíbili Dánové a Nizozemci. KOMENTÁŘ Praha 16:31 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a nizozemský premiér v demisi Mark Rutte na základně v Eindhovenu u stíhačky F-16 | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

Zbraně, které umožnily Ukrajincům úspěšně se bránit ruské invazi, byly z velké části americké. Moskva si toho byla vědoma a varovala před předáním některých z těchto zbraní s tím, že to bude považovat za vstup NATO do války. A ani Američané se do některých slibů nehnali.

Jenže postupně nakonec stejně dodali raketomety Himars, systémy Patriot nebo tanky Abrams.

Teď došlo i na americkou legendu, víceúčelové stíhací letouny F-16. Americký prezident Joe Biden se skutečně dlouho ošíval s tím, že nejde o zbraň nutnou pro tento typ války, ale také se nepochybně obával, že Ukrajinci mohou letoun s doletem tří tisíc kilometrů, vybavený moderními zbraněmi, použít i k útokům na ruské území.

Moskva také tvrdila, že letoun, který může nést jaderné zbraně, bude považován za ekvivalent jaderného útoku. Bylo to ovšem už 68. vážné varování.

A tak se letos v květnu už otevřeně hovořilo o tom, že americké stíhačky budou, ovšem od evropských dodavatelů, tedy nikoli přímo od Spojených států – ty jen musely schválit dodávku zbraně vyrobené v USA.

Už tehdy bylo zřejmé, že se bude jednat o letouny od Dánů, Nizozemců nebo Norů, kteří mají několik desítek strojů vyrobených v 80. a modernizovaných v 90. letech. Americkou podmínkou bylo, že Ukrajinci musejí mít vycvičené piloty – a ty zatím nemají, s výcvikem se pravděpodobně začíná právě v těchto dnech.

Proč Ukrajinci F-16 chtějí? Jejich letectvo je proti ruskému čtyřikrát až pětkrát menší a méně moderní. Ukrajinská letadla se tedy odvažují jen krátkých misí, a to výhradně nad územím, které kontrolují Ukrajinci. Kyjev sice dostal MiGy od Polska a Slovenska, na kterých tamní piloti umějí létat, ale nejnovější z těchto strojů pochází z roku 1991. Náhradní díly k nim vyrábí převážně Rusko.

Pokud by Ukrajinci měli letku kvalitních stíhaček, mohli by snadněji sestřelovat ruské rakety a drony, mířící na ukrajinské území. Případně zasahovat proti vzdáleným cílům, včetně odpalovacích zařízení daleko za frontou. Jenže mají i jiné plány.

Pokrok s výhradami

Během probíhající ofenzivy se ukázalo, že by ukrajinské pozemní jednotky potřebovaly větší leteckou podporu, zejména během pronikání zaminovaným územím, kdy se stávají terčem ruských útoků. S moderními letadly by také Ukrajinci mohli lépe odříznout ruské jednotky od zásobování, a tím změnit poměry na zemi – počínaje Kerčským mostem přes přístavy v ruském držení až po pozemní zásobovací trasy.

Jenže jsou tu určitá ale. Jsou dvojího druhu, jeden se týká termínu a podmínek dodávky, druhý se vztahuje na samotný letoun. Počítá se se zhruba šestiměsíčním výcvikem, je také třeba vyškolit pozemní personál a vybudovat zázemí. Evropané jsou připraveni předávat stíhačky postupně, ne okamžitě. Podle skeptických odhadů by tak F-16 zasáhly do bojů až příští léto.

Jak upozorňuje třeba studie RAND Corporation, zmíněné letouny jsou kvalitní, ale přece jen fyzicky i morálně staré, navíc jsou konstruované jako univerzální stroj. V konkrétních úkolech jsou horší než ruské ekvivalenty – tedy ve vzdušných soubojích s ruskými stroji MiG-31 a Su-35, mají slabší radary a jsou vybaveny střelami s menším doletem.

Zmíněné letouny také nejsou konstruovány pro operace v polních podmínkách. Také vyžadují dobré zázemí a komplikovaný mechanismus oprav a dodávek zbraní, tedy raket a bomb, k čemuž se Západ vlastně tímto nepřímo zavázal.

Sami Rusové svou převahu ve vzduchu používali překvapivě opatrně a letouny si šetřili. Za rok by čelili mnohem většímu tlaku. Velkou roli tu hraje psychologie i jinak – Západ rozhodnutím o dodávkách těchto dosud nemyslitelných zbraní jakoby dával najevo, že počítá s dlouhou válkou, a pro Moskvu by bylo lepší, kdyby se podle toho zařídila a třeba začala hledat cestu ven.

Autor je komentátor Českého rozhlasu