Svěží vítr ze severu pomůže, mušku snad nerozhodí

Do konce dubna chceme mít jasno. Za týden se to dozvíte. Už brzy, nebojte. Trvalo to hodně dlouho, představení nového realizačního týmu se několikrát odkládalo, ale snad stálo za to si počkat. Hurá, biatlonová reprezentace má nové trenéry!

