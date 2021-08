Závěr prezidentského období Donalda Trumpa byl dramatický. Z informací, které se zatím objevily na veřejnosti buď kvůli vyšetřování v Kongresu, nebo z knih investigativních novinářů, vyplývá, že se Trump mohl pokoušet o jakýsi protiústavní puč. Jsou to informace předběžné a na finální soud si ještě budeme muset minimálně pár měsíců počkat. Komentář Washington 17:50 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vyšetřování útoku davu na Kapitolské návrší ve Washingtonu z 6. ledna se zatím v Kongresu usadilo do institučních parametrů. Republikáni nejdřív zablokovali vytvoření zvláštní vyšetřovací komise. Ta by se závěru Trumpova mandátu věnovala po vzoru komise, která vyšetřovala teroristické útoky z roku 2001.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Klvaňa: Rozjíždí se kongresové šetření možného Trumpova pokusu o puč

Taková komise by byla složena z expertů, vyšetřovatelů a nezávislých osobností, tedy nikoliv reprezentantů nebo senátorů, a její práce si mohla získat důvěru veřejnosti na obou stranách politické škály.

Po krachu tohoto úsilí vytvořila sněmovna zvláštní vyšetřující výbor už složený z poslanců. Jsou v něm jen demokrati – až na dvě výjimky v podobě protitrumpovských republikánů. Zbytek pravice je zjevně odhodlán vyšetřování sabotovat, neboť se právem bojí, co takové parlamentní těleso může odkrýt.

Sněmovní vyšetřující výbor v závěru uplynulého měsíce vyslechl několik policistů, kteří vypovídali o násilí a rasistických útocích, jichž se stali oběťmi. Mezitím zahájil práci také senátní Výbor pro soudnictví, který vyslechl dva vysoce postavené úředníky ministerstva spravedlnosti.

Trump: Zbytek nechte na mně

K napadení policisty při útoku na Kongres USA se přiznal první člověk. Hrozí mu až 20 let vězení Číst článek

Tehdejší prozatímní ministr spravedlnosti Jeffrey Rosen vypověděl, že jeho podřízený, Trumpem nastrčený Jeffrey Clark, jehož chtěl prezident dotlačit až do čela ministerstva, se ve spolupráci s prezidentem pokoušel zvrátit výsledek prezidentských voleb. A to bez jakýchkoliv důkazů, že by s volbami bylo cokoliv špatného.

Z poznámek, které si zástupci ministerstva spravedlnosti dělali při rozhovorech s prezidentem a které zveřejnil list New York Times, vyplývá, že na ně Trump vyvíjel politický nátlak. Chtěl po nich, aby ministerstvo spravedlnost prohlásilo volby za zkorumpované, ač pro takový soud nebyl žádný důkaz.

„Zbytek nechte na mně a republikánech v Kongresu,“ řekl podle zveřejněných poznámek Trump.

Práce obou výborů se naplno rozjede v září. Kongres má právo předvolávat svědky, a to dokonce i samotné kongresmany či exprezidenta Trumpa. Otázkou je, zda budou mít příslušné výbory politickou vůli předvolané svědky přinutit ke svědectví, pokud se ti odmítnou před výbory dostavit. Demokraté řídí výkonnou moc a donucovací prostředky každopádně k dispozici mají.

Není pochyb o tom, že většina republikánů bude hrát politické divadlo – budou se stavět do rolí obětí údajně zpolitizovaného vyšetřování a tvrdé jádro republikánských voličů jim takovou hru uvěří. Na politickém umu a serióznosti demokratů bude záležet, zda se jim podaří oslovit většinu Američanů.

Zatím se dá říct, že si vedou odpovědně. Jejich úsilí odpovídá vážnosti situace. Je totiž docela pravděpodobné, že v lednu tohoto roku visel kvůli Trumpovi a jeho kultu v Republikánské straně osud demokracie na příslovečném vlásku.

Autor působí na New York University Prague