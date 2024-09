To nejlepší pro Slovensko může eurokomisař Šefčovič ještě vykonat

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nedávno zveřejnila nominace na nové eurokomisaře. Zástupce ČR Jozef Síkela dostal portfolio mezinárodního partnerství, což mnozí hodnotili jako neúspěch. Naopak nominant Slovenska Maroš Šefčovič by měl mít do budoucna na starosti obchod a ekonomickou bezpečnost, tedy atraktivní resort, který měl mít podle nepotvrzených informací původně přislíbený právě Jozef Síkela. Komentář Bratislava 16:30 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maroš Šefčovič hovoří ve svém volebním štábu během prvního kola prezidentských voleb na Slovensku | Zdroj: Profimedia

Sám Šefčovič označil portfolio za své „dosud nejsilnější“, které mu bylo za posledních 15 let, které strávil v Evropské komisi, svěřeno.

Pokud zkušený Šefčovič přežije „grilování“ poslanců Evropského parlamentu a Komise bude jako celek potvrzena, stane se zástupce Slovenska nejdéle sloužícím eurokomisařem v historii EU vůbec.

Doma na Slovensku si jeho jméno pamatují především z prezidentských voleb před pěti lety. Když v roce 2019 nemohla vládní strana Směr dlouho najít vlastního kandidáta, nasadila nakonec do volby hlavy státu právě eurokomisaře Šefčoviče.

Bylo to to svého času trochu překvapivé, protože za ty roky strávené v evropských strukturách ho na Slovensku už skoro nikdo neznal. Ačkoli měl za sebou podporu hlavní vládní strany a v jeho prospěch se vyslovil i tehdejší český prezident Miloš Zeman, nakonec ho ve druhém kole porazila Zuzana Čaputová. Šefčovič se následně vrátil ke své práci v Bruselu.

Univerzální úředník

Právě tam se mu za celou tu dobu dařilo mnohem víc než ve slovenské politice. Tento absolvent Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů byl eurokomisařem pro vzdělání, později pro energetiku.

Hlavně ale dostal také na starost obtížná pobrexitová jednání s Londýnem. V nich šlo o nastavení budoucích vztahů evropské sedmadvacítky a Británie poté, co odešla z Evropské unie.

Pro současnou šéfku Komise Ursulu von der Leyenovou je Šefčovič spolehlivý evropský úředník, takový univerzál, který by mohl v zásadě zastávat jakoukoli pozici.

Pokud by měl do budoucna skutečně na starosti obchod a ekonomickou bezpečnost, mohlo by to mít na jeho rodnou zemi zvláštní dopad.

Jestliže by totiž Evropská komise zastavila Slovensku vyplácení prostředků z evropských fondů, a reagovala tak na změny trestního zákoníku a zrušení speciální prokuratury, byl by to právě Šefčovič, který by musel dané rozhodnutí realizovat a uvést do praxe. Takže přísně vzato by Fica za jeho politické kroky trestal jeho vlastní člověk.

Třeba ale nakonec bude všechno jinak a Ursula von der Leyenová spoléhá na to, že právě Šefčovič může najít způsob, jak vztahy Slovenska a EU aspoň trochu vrátit do normálnějších kolejí.

Pokud by se mu to povedlo, byla by to nejlepší služba, kterou by mohl Slovensku prokázat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu