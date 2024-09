Odvolání Michala Šimečky vrací na Slovensko mečiarismus

Slovenská vládní koalice splnila svou výhrůžku a nechala v parlamentu odvolat z funkce jednoho z místopředsedů Národní rady Michala Šimečku. Pro sesazení jediného zástupce opozice nehlasovali akorát tři poslanci vládní koalice, návrh tedy prošel jen těsnou většinou. Opoziční poslanci se na protest odmítli hlasování zúčastnit. Komentář Praha 13:48 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šimečka vs. Robert Fico | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Samotný Šimečka, který je zároveň předsedou nejsilnější slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko, v reakci na své odvolání uvedl, že premiér Robert Fico (Směr) válcuje slovenskou demokracii stejně jako kdysi Vladimír Mečiar v polovině devadesátých let.

Podle dostupných informací nebude opozice na Šimečkovo místo navrhovat žádného jiného kandidáta, takže post zůstane neobsazený. Má jít o negativní vizitku Ficovy vlády a také ukázku toho, jakým způsobem přistupuje k demokratickým pravidlům.

To vyčinil současné levicově-nacionalistické vládní koalici zejména bývalý disident a dlouholetý politik František Mikloško. Právě on jako jeden z mála ještě pamatuje praktiky mečiarismu i předchozího komunistického režimu, proti kterým bojoval v podstatě v první linii.

V rozpravě k odvolávání Šimečky pronesl křesťanskodemokratický poslanec projev, ve kterém důrazně a racionálně předložil argumenty nejen na Šimečkovu obhajobu, ale ukázal i na nedemokratické postupy Ficovy vlády, nedodržování povolebních dohod a snahu udělat ze lži a demagogie novou ideologii státu.

Zároveň jako člen jiné politické strany, než je Šimečkovo Progresívne Slovensko, ukázal, jak má vypadat jednota opozice, která je v těchto časech na Slovensku mimořádně důležitá.

Fico posouvá hranice

Celé dění okolo Šimečky je tak dalším příkladem toho, že vládní koalice zkouší, kam až může zajít a postupně posouvá hranice možného. Zároveň dává najevo, že je to ona, kdo je u moci a bude si diktovat pravidla. Opozici to má patrně odradit od dalších aktivit, a tím ještě víc upevnit pozici vlády.

Ve stejný den, kdy byl odvolaný Šimečka, předložila slovenská vláda konsolidační balíček, který má přispět k ozdravení veřejných financí státu.

Je plný nepopulárních opatření, včetně zvýšení DPH, zpomalení růstu platů zdravotníků nebo skokové zdražení roční dálniční známky. Kritici vlády proto upozorňují, že velká pozornost, jakou věnovala koalice Šimečkově odvolání, může souviset právě se snahou odvrátit pozornost od nepopulárních škrtů.

Vláda tak zástupce opozice znovu vyhání do ulic a je jenom otázkou času, kdy zase někde proběhne velká protivládní demonstrace. Na to vláda zase obviní opozici, že údajně nerespektuje výsledky demokratických voleb. To se může stát záminkou pro další pokusy omezit její činnost.

Kdy tento kolotoč skončí, se nedá odhadnout. Pokud se současná vládní garnitura skutečně inspirovala u Mečiara, má se Slovensko na co těšit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu