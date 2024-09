Byl hon na Šimečku kouřovou clonou? Ficova vláda ho odvolala a oznámila mimo jiné razantní zvýšení DPH

Slovenské veřejné finance jsou ve špatném stavu, i proto nyní přichází vláda Roberta Fica (Směr) se škrty, které pocítí firmy, banky i běžní lidé. Razantně se zvyšuje i sazba DPH, což Fico dříve vždy odmítal. Opozice i někteří komentátoři nyní viní koalici, že ostřelování opozičního předáka Michala Šimečky (Progresivní Slovensko) v posledních týdnech bylo jen kouřovou clonou, která měla zakrýt plánovanou konsolidaci. Bratislava 6:20 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Robert Fico následovaný ministrem financí Ladislavem Kamenickým (oba Směr) | Zdroj: TASR / Profimedia

Po dlouhých týdnech útoků a třinácti hodinách parlamentní rozpravy nakonec v úterý vládní koalice odvolala lídra nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Michala Šimečku z postu místopředsedy parlamentu nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů. Tři poslanci koaličního Hlasu odvolání nepodpořili.

Prakticky ihned poté oznámila Ficova vláda konkrétní opatření v rámci konsolidace vysoce deficitního rozpočtu. O tom se naopak v posledních týdnech příliš nemluvilo, byť z resortu financí unikaly zvěsti o možných úsporných opatřeních, koaliční politici ale komentovat nic nechtěli.

Podle zástupce šéfredaktorky a komentátora deníku SME Jakuba Fila se premiéru Ficovi podařilo „oklamat celou zemi“, jelikož několika týdnů jen útočil na šéfa opozice a tím zakrýval radikální zvýšení daní.

„Otázka, proč měl Robert Fico spolu se svými kumpány potřebu čtyři týdny šikanovat lídra opozice, má dnes kromě uspokojení jejich pocitů pomsty konečně i praktickou odpověď. Šimečkovo odvolání posloužilo jako jedna velká kouřová clona na překrytí tak radikálního zvýšení daní, jaké si tu nikdo nedovolil za posledních dvacet let,“ uvedl Filo.

Nevyhnutelnost konsolidace podle něj nikdo zpochybnit nemůže, způsob zvolený koalicí je ale dle něj výsměchem do tváře všem voličům.

Hospodárenie SR v roku 2023 skončilo s deficitom 6 miliárd eur, čo predstavovalo 4,89% HDP. Celkový dlh verejnej správy dosiahol takmer 69 miliárd eur, vďaka lepšiemu výkonu ekonomiky medziročne mierne klesol na úroveň 56% HDP. Viac https://t.co/YB1DEXADUr pic.twitter.com/94XeUBA0XN — Štatistický úrad SR (@StatUrad) April 22, 2024

Odvolání zástupce opozice z vedení parlamentu je porušením historické zvyklosti, že si nejsilnější opoziční strana sama určuje, kdo zaujme jednu z pozic místopředsedy parlamentu.

Šimečka na své odvolání reagoval sarkasticky: „Tak mě odvolali. Dnes se všechny problémy Slovenska vyřeší. Zlevní potraviny, učitelky a zdravotní sestry budou mít vyšší platy, naše děti přestanou utíkat do zahraničí, do Košic dojedete po dálnici a i voda z hospod se vypumpuje sama.“

Tak ma odvolali. Dnes sa všetky problémy Slovenska vyriešia. Zlacnejú potraviny, učiteľky a zdravotné sestry budú mať vyššie platy, naše deti prestanú utekať do zahraničia, do Košíc prídete po diaľnici a aj tá voda z pivníc sa vypumpuje sama. Po 4600 dňoch vlády Roberta Fica… pic.twitter.com/8t9LmLAliT — Michal Šimečka (@MSimecka) September 17, 2024

Ficův protimluv

Podle jiného komentátora Petera Tkačenka se ale tak závažný politicko-hospodářský krok, jako jsou úspory v miliardách eur, nedá zastínit odvoláním místopředsedy parlamentu.

„Fico zdůrazňuje, že za všechno mohou předchozí vlády. Bude se snažit z této šlamastiky komunikačně vymanévrovat a co nejvíce snížit politické dopady, které konsolidace bude mít. To se ale dělá jinými prostředky než odvoláním Šimečky,“ popsal komentátor SME.

Slovenský premiér se musí vypořádat například s tím, že mediální archivy jsou plné jeho výroků o tom, jak odmítá zvyšování daně z přidané hodnoty.

„Říkám to velmi jasně: jsem odpůrcem zvyšování DPH. Jestli chceme konsolidovat, musíme najít jiné možnosti.“ Tak z ní třeba jeho výrok z letošního dubna.

DPH na Slovensku naposledy zvyšovala pravicová vláda Ivety Radičové (2010–2012), o jeden procentní bod na 20 procent. Fico jako opoziční předák to tehdy silně kritizoval. Dnes se ale karta obrací.

Slovenský konsolidační balíček

Obsahem představeného plánu na zkrocení slovenských veřejných financí je 17 různých opatření, která by dohromady měla vynést 2,6 až 2,7 miliardy eur (65 až 68 miliard korun) ročně navíc.

Základní sazba DPH by měla z nynějších 20 procent stoupnout na 23. V praxi se to patrně projeví ve zdražení řady zboží. Základní potraviny, léky či učebnice budou přesunuty do pětiprocentní DPH, nyní se na toto zboží vztahuje dvojnásobná sazba.

Další potraviny a některé energie budou zatíženy novou 19procentní sazbou DPH. V součtu to má pro stát znamenat o miliardu eur více.

Zvýší se i firemní daň ze zisku pro podniky s vyššími příjmy z nynějších 21 procent na 22, od toho si stát slibuje výnos 163 milionů eur. Malým firmám naopak daň klesne, z 15 procent na 10, což znamená o 54 milionů eur menší výnos pro stát.

Zvýší se naopak stávající zvláštní zdanění energetických firem, rafinérií a mobilních operátorů, dohromady by měli platit o 217 milionů eur ročně více.

Roční dálniční známka pro osobní auta zdraží o polovinu na 90 eur (2260 Kč) a zdraží i mýto. Od toho si vláda slibuje 145 milionů eur.

Až 610 milionů eur chce stát v příštím roce vybrat na nové dani z finančních transakcí, kterou již uplatňuje Maďarsko a kterou na Slovensku budou podle návrhu platit od dubna příštího roku podnikatelé. Zdaněny budou bankovní převody včetně výběrů z bankomatů či nákupu cenných papírů.

Stát rovněž hodlá ušetřit například deset procent nákladů na státní úředníky, a to 124 milionů eur. Další peníze chce získat zpomalením zvyšování platů zdravotníků, což by mělo znamenat úsporu 259 milionů eur.

Už v minulém týdnu parlament schválil novou daň ze slazených nealkoholických nápojů a zvýšení stávající spotřební daně z tabákových výrobků a její rozšíření na další zboží.

Čtou knihy jen bohatí?

Zatímco v českém konsolidačním balíčku se přesunuly knihy z desetiprocentní sazby DPH na nulovou, na Slovensku budou nově zatíženy daní 23 procent.

„Dělali jsme si analýzu, ze které vyšlo, že knihy jsou doménou bohatších vrstev obyvatelstva,“ řekl na tiskové konferenci při oznamování konsolidačního balíčku ministr financí Ladislav Kamenický (Směr).

Po vlně kritiky se k tomu vyjádřil i ve středu: „Rozpoutala se velká kritika mojí osoby, co se týká DPH na knihy. Moje vyjádření byla absolutně dezinterpretovaná,“ bránil se a odmítl, aby si jeho slova někdo vykládal tak, že nechce, aby si chudší lidé kupovali knihy.

„Že snižujeme daňovou sazbu u učebnic, jasně ukazuje, že nám na vzdělání záleží. Naopak chci, aby bylo na Slovensku co nejvíc vzdělaných lidí,“ doplnil.

Vůči nové vyšší sazbě DPH na knihy není shoda ani uvnitř koalice, například poslanec SNS Roman Michelko má s 23procentní daní zásadní problém. „Rozhodně nesouhlasím, že si je kupují jen bohatí lidé. Možná bohatí duchem,“ napsal na facebooku koaliční politik a mimo jiné i ředitel Vydavatelství Spolku slovenských spisovatelů.

Nutno podotknout, že představený plán konsolidace musí ještě schválit vláda a poté parlament.

Kritika opozice

Zaměstnavatelé už dříve upozornili, že zejména dopady daně z finančních transakcí negativně pocítí celá slovenská ekonomika, podniky i domácnosti a že mohou daňové změny a škrty slovenské hospodářství zaškrtit.

Opozice konsolidaci kritizuje a vytýká jí například i to, že si členové vlády letos několikanásobně zvýšili nezdanitelné paušální náhrady, čímž si de facto zvýšili platy.

„Je to vláda zdražování a dušení podnikatelů,“ prohlásil poslanec KDH Jozef Hajko.

Oznámení konsolidace v kontextu odvolávání Šimečky zkritizoval i předseda SaS Branislav Gröhling. „Lidem dají hry v rámci odvolávání Michala Šimečky a na straně druhé jim vezmou chléb, protože zvýší DPH na 23 procent,“ řekl.

Táto rozprávka nemá šťastný koniec pic.twitter.com/FlDwAm5Pff — Sloboda a Solidarita (@strana_sas) September 18, 2024