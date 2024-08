Orbán se rozhádal už i s Varšavou. Babiš ho ale dál slepě následuje

Nejen pro Andreje Babiše (ANO), ale i pro Viktora Orbána a jeho stranu Fidesz znamenalo založení nové extrémně pravicové a jasně protievropské frakce Patrioti zásadní změnu. Poté, co byl Fidesz „odejit“ z Evropské lidové strany, se snažil maďarský vůdce dostat do ještě relativně slušné společnosti u konzervativců a reformistů vedených italskou premiérkou Giorgií Meloniovou. To se mu ale nepovedlo.

