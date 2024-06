Dodal, že o tom slovu každý mluví, „a když se zeptáte, co to vlastně je, tak vám na to nikdo neodpoví“. Prý je velmi pokorný k používání slova dezinformace a říká „tzv. dezinformace, aby bylo jasné, že neexistuje jasná definice“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Fendrych: Poradce vlády pro národní bezpečnost Pojar pokorně zápasí s pojmem „dezinformace“

Je důležité, aby vláda a její poradce pro národní bezpečnost nějakou definici měli. Nabízím: dezinformace jsou nepravdivé informace záměrně šířené, aby oklamaly masy lidí. Nemusí jít jen o čisté lži, ale o mix pravdy a lží, informací s jejich opakem. Dezinformace souvisejí s propagováním nějakého postoje, státní moci, představ o světě.

Nedávno se Pojara na toto téma ptal server Aktuálně.cz. Připomněl, že česká vláda uvalila sankce na projekt Voice of Europe, který pomáhal šířit ruskou propagandu. Server chtěl vědět, jestli se Pojar za rok posunul, jestli změnil názor.

Potírání vlivu cizí moci

Poradce řekl, že ten pojem je důležitý, ale „představa o tom, co je dezinformace, se může měnit. Pokud jste jeden rok řekl, že koronavirus vznikl v laboratořích ve Wu-chanu, byl jste The New York Times označen za dezinformátora. Pokud jste to řekl o rok později, považovalo se to za relevantní stanovisko.“

Pojar odmítá stavět přístup k dezinformacím „jen na represi“, což nikdo nechce, a dodává: „Musíme se dívat na vzdělávací systém a podporovat kritické myšlení, to je pro svobodnou společnost naprosto zásadní.“ Dodám: dívat se rozhodně nestačí a dělá se v tom strašně málo.

Když mu novináři dají příklad dezinformace, tvrzení Ruska, že se před Ukrajinou jen brání a že chce porazit ukrajinský nacistický režim, Pojar odpoví: „Beru to jako součást ruské propagandy, která je postavená na spoustě dezinformací.“ Odtud plyne, že dobře ví, co je dezinformace.

Brannou povinností budoucnosti je informační gramotnost, říká nový vládní koordinátor Foltýn Číst článek

Dodá: „Ale co má český stát říkat? Že Rusko lže? Ano, Rusko lže, je to prolhaná země a prolhaný režim, stejně jako byl na lži postavený sovětský režim. A česká vláda to říká velmi otevřeně a systematicky.“ Pojar se dopouští klasické chyby, staví tvrzení proti tvrzení. Nestačí říct „Rusko lže“, podstatné je vysvětlit, v čem a proč lže.

Na závěr neopomine napadnout novináře: prý jako poradce vlády nedostal za úkol problematiku dezinformací. „To je dezinformace, kterou šíří novináři, kteří špatně poslouchali. Dostal jsem za úkol koordinovat fungování institucí při potírání vlivu cizí moci v českém informačním prostoru.“

Jak řečeno výše, potírání vlivu cizí moci v českém informačním prostoru je také potírání dezinformací. A jistě sem patří i akce tajné služby BIS proti Voice of Europe.

Tomáš Pojar se ve vnímání dezinformací lepší. Ale na národního poradce pro bezpečnost to jde trochu pomalu.

Autor je komentátor Aktuálně.cz