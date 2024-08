Ruské volání po jaderných úderech

A je to tu zas! Profesor Permské státní univerzity, fyzik Anatolij Volyncev, napsal otevřený dopis prezidentu Vladimiru Putinovi, v němž ho vybízí, aby Rusko v konfliktu s Ukrajinou konečně uplatnilo své taktické jaderné zbraně. Dosáhlo by tak prý rozhodující převahy a ukončení války – což je přece přáním všech. Komentář Moskva 16:30 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpalovací zařízení mezikontinentální balistické rakety Jars během vojenského cvičení u ruského města Joškar-Ola | Zdroj: ČTK / AP

Pan profesor na první pohled a poslech není žádný válečný štváč a primitivní propagandistický křikloun typu Dmitrije Medvěděva.

Naopak se vyjadřuje v uhlazených formulacích a snaží se – alespoň dle svého vlastního názoru – racionálně argumentovat. Ostatně otevřený dopis postoupil i listu Novaja gazeta Evropa, takže se s tím, co navrhuje, může seznámit každý.

Ale konkrétně: Profesor Volyncev, který taktické jaderné zbraně považuje za „jemný a ohleduplný válečný nástroj“, navrhuje jak prezidentovi, tak celé ruské společnosti, aby zvážili možnost a smysluplnost užití podobných zbraní přímo na bojišti.

Tajná rusko-ukrajinská jednání

Jde o to, že zvláštní vojenská operace trvá už dva a půl roku a situace na frontě je trvale „vleklá a vazká“. Ruská strana má sice převahu, ale postupuje pomalu a konce války, samozřejmě vítězného, tudíž nevidět.

Zadruhé je prý Rusko vystaveno ukrajinským teroristickým útokům na svůj hluboký týl, které v zásadě plánuje, zbraněmi a zpravodajskými informacemi dotuje, ale dokonce spolupodniká kolektivní Západ. Rusko prý na tyto útoky nijak neodpovídá a lid se proto právem ptá: Proč nepřichází adekvátní odveta, když jsme přece jaderná velmoc?

Aby užité jaderné zbraně byly dostatečně „humánní“, má pan profesor jasnou představu i o jejich ráži, která by se pohybovala ve zlomcích kilotun. Ztráty mezi civilním obyvatelstvem zatím nepropočítal, ale byly by prý v zásadě zanedbatelné.

A ještě jedna důležitá okolnost: Když na Rusko v podstatě útočí ukrajinskýma rukama kolektivní Západ – o skutečném ruském vpádu na Ukrajinu tu už není ani slovo – mělo by i Rusko jadernými zbraněmi odpovídat přes nějakého „prostředníka“. Jakého konkrétně, to se kolegové z Nové gazety Evropa nedověděli, ale jeden by se jistě nabízel – Bělorusko.

Nejnebezpečnější na podobných iniciativách je, když se jich dopouštějí respektuhodné osobnosti užívající uměřeného, racionálního jazyka. Přesně to je případ profesora Volynceva – a dej bůh, aby se dřív, než na jaderné zbraně dojde, naplnily předpovědi některých západních expertů.

Ti totiž soudí, že mír přinesou jedině tajná rusko-ukrajinská jednání, která k výsledku dospějí nečekaně rychle – asi jako rozhovory o nedávné výměně vězňů mezi Ruskou federací a Západem. Kéž by!

Autor je komentátor Českého rozhlasu