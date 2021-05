Přesto zastává názor, že gulag byl pro chudého sovětského rolníka, příslušníka lumpenproletariátu nebo bezprizorného vlídným místem, kde měli „teplé jídlo třikrát denně, vytápěné obydlí a jakous takous lékařskou pomoc“.

Nová ruská koncepce – gulag jako sociální výtah pro chudé

Opěvuje výhody gulagu, které podle ní spočívaly také v tom, že vězeň získával dělnickou profesi a po odchodu z gulagu byla po jeho mimořádně dobře placené práci velká poptávka. „Ano, pro elitáře byl gulag nepříjemným kontrastem v porovnání s (dobovými restauracemi) Astorií a Metropolem, ale pro stovky tisíc prostých lidí gulag sloužil – ať to zní jakkoli paradoxně – jako sociální výtah,“ píše komentátorka.

Objednávku na článek obdržela při příležitosti návratu práce vězňů do ruské ekonomiky. Ředitel Vězeňské služby Alexandr Kalašnikov oznámil, že migranty ze středoasijských muslimských zemí, kteří odjeli kvůli covidu, nahradí vězni. „Nebude to ale gulag, budou to absolutně nové důstojné podmínky,“ ujistil.

Gulagu.net

Využívání práce vězňů podpořil vicepremiér Marat Chusnullin. Nadšeně se k oživení sovětské tradice postavil šéf komunistů Gennadij Zjuganov: „Otevřete Bibli a tam je hlavní slogan komunismu, ve kterém za sovětských dob změnili jen jedno slovo: Kdo nepracuje, ať nejí… Člověk se prací trénuje, dítě se prací formuje, a tihle ťulpasové budou sedět za katrem a nebudou nic dělat? Musíme to zorganizovat rozumně a gramotně. Budou pracovat rádi, získají novou profesi, budou mít dodatečné finanční prostředky, aby mohli lépe jíst, aby mohli pomáhat svým příbuzným a dětem, kteří jsou na svobodě,“ řekl Zjuganov.

Již devět let existuje v Rusku nevládní organizace Gulagu.net, což rusky zároveň znamená „ne gulagu“. Sdružuje na 18 tisíc nezávislých obhájců lidských práv, dobrovolníků a účastníků a sama se uvádí jako projekt proti korupci a mučení v Rusku. Podle oficiálního vyjádření tehdejšího generálního prokurátora Jurije Čajky v dubnu 2019 se mučení používalo v polovině ruských regionů v rámci represivních složek jako jedna z metod práce s podezřelými a odsouzenými.

Projekt Gulagu.net ale v Rusku právě skončil. „My, nezávislí obhájci lidských práv, investigativci a blogeři, si musíme střízlivě uvědomovat, že nyní jsme odsouzenci k smrti a členové sebevražedných jednotek… Lukašenko a Putin nyní už nic neskrývají a jsou připraveni otevřeně organizovat likvidaci těch, kteří jim nevyhovují,“ píše se ve zdůvodnění, proč se všechny materiály projektu stěhují na vzdálenost více než 3000 kilometrů od Ruska.

V Rusku budou mezitím rekonstruovat gulag jako sociální výtah pro chudé.

Autor je komentátor serveru novinky.cz