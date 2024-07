Stále čelíme mnoha nejistotám, prohlásila tento týden šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Měla na mysli ekonomický vývoj především prizmatem inflace, kterou centrální bankéři řeší nejvíc. Zmínila také budoucí vývoj ekonomiky, mezd, nezaměstnanosti a toho, jestli nás nečeká další nabídkový či poptávkový šok. Komentář Frankfurt nad Mohanem 6:29 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Množí se spekulace, jak by Trump nastavoval vztahy, zda by ještě vyostřil už tak špatné vazby s Čínou, jak by jednal s Putinem, i jak by se postavil k napětí na Blízkém východě | Foto: Fotobanka Profimedia

Nejistota, to je realita dneška i v širším smyslu. Makroekonomická situace je na geopolitice závislá čím dál víc, a ta se zmítá v chaosu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Společně v nejistotě

První velkou nejistotou je budoucí vývoj ve Spojených státech. Po ostře sledované televizní debatě kandidátů převážilo přesvědčení, leckde zděšení, že Donald Trump má vítězství jisté.

Vítězný tanec předvedl někdejší a tedy i pravděpodobný budoucí prezident poté, co tento týden v zásadě vyhrál svou právní bitvu o imunitu v procesu o snaze zvrátit výsledek posledních voleb. Nejvyšší soud ji vrátil nižším instancím, což znamená, že nynější kandidatura Trumpa není ohrožena.

Je Trump riziko?

Trumpova nevypočitatelnost je velkým rizikem. Spojené státy jsou hlavním hybatelem dění v geopolitice i ekonomice. Množí se spekulace, jak by Trump nastavoval vztahy, zda by ještě vyostřil už tak špatné vazby s Čínou, jak by jednal s Putinem, i jak by se postavil k napětí na Blízkém východě.

‚Američané si zaslouží vědět, kdo stál za útokem na Kapitol.‘ Bidenovi se nelíbí verdikt o imunitě Trumpa Číst článek

K tomu připočtěme, že Trumpa nyní podporují mocní lidé, američtí miliardáři a technologičtí vizionáři, kteří si slibují, že bude k jejich potřebám vstřícnější. Proto je pro ně výhodné, aby jim trochu dlužil.

Čínu v posledních letech opustily americké investiční banky a fondy a velmoci zásadně omezují vzájemný obchod. K tomu Spojené státy trochu tlačí i Evropu, které to ale poškozuje průmysl, především automobilový a strojírenský. Proto hlavně Německo vystupuje proti vzájemným obchodním bariérám, neboť v Číně vyrábí své elektromobily.

Evropa se celkově plácá v nejistotě. Eurovolby přinesly posílení nacionalistických stran, což ještě přiživilo vítězství Le Penové a prohra proevropského Macrona v nečekaných volbách.

Francouzské akcie v posledním měsíci spadly o šest procent, zatímco riziková přirážka na dluhopisech výrazně vzrostla. Protože Francii tíží velký deficit a dluh, což navíc případná nová populistická vláda spíš jen zhorší.

Budoucnost Unie je nejistá

V Evropě se hraje o hodně: jestli bude dál podporovat Ukrajinu a neustoupí Rusku, i jak bude přistupovat ke klimatické agendě.

Základ pro dohodu s Maďarskem. Premiér Orbán v Kyjevě ocenil Zelenského mírové iniciativy Číst článek

Vedení Evropy přitom na půl roku přebírá Viktor Orbán, který trvale porušoval unijní pravidla a platí za nejvíc proruského lídra Evropy. Ostatně, teď se pokouší založit takovou frakci i v Evropském parlamentu.

Green Deal a evropské ekologické cíle jsou vedle Ruska nejčastějším terčem nacionalistů a populistů. Mezitím se Evropou prohnala už tradiční vlna veder a na jihu se kvůli globálnímu oteplování opět rozhořely lesy.

Sečteno podtrženo, není divu, že ani nejmocnější centrální banky světa neumějí odhadnout, jaký bude ekonomický růst a inflace. Navíc to vypadá na pěkně horký podzim.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz