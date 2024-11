Pro zájemce o dění kolem Ruska a Ukrajiny, který vývoj podrobně nesleduje, ale řídí se takzvaným zdravým rozumem, by mohl znít logicky závěr, že Putinovi odpůrci v emigraci soustřeďují všechny síly k tomu, aby docílili porážky současného Ruska, a tudíž bezvýhradně podporují Ukrajinu v jejím boji. Komentář Moskva 6:29 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin v kazašské Astaně | Foto: Turar Kazangapov | Zdroj: Reuters

Doopravdy je to ale tak, že nejbouřlivější diskuse uvnitř ruské emigrace – sami účastníci se obvykle slovu emigrant vyhýbají a označují se za relokanty –, neběží o tom, jak co nejúčinněji podpořit Ukrajinu a přiblížit porážku ruských vojsk. Debatuje se místo toho na téma Zlý Putin a nevinní Rusové, anebo je to jinak?

Alexandr Mitrofanov: Zlý Putin a pomýlení Rusové. Nebo je to jinak?

Možná si někdo ze čtenářů všiml výroků politických vězňů Putinova režimu, kteří se nedávno ocitli na Západě výměnou za agenty Moskvy a ihned prohlásili, že za všechno může zlý uzurpátor, ale ruské obyvatelstvo je v jádru hodné, jen je pomýlené.

Nebyl to náhodný výstup. Opakování přišlo 17. listopadu, kdy Julie Navalná, Vladimir Kara-Murza a Ilja Jašin uspořádali v Berlíně manifestaci zahraničních Rusů.

V prvních řadách šli tito politici, kteří aspirují na vedoucí úlohu. Protestovali proti válce –abstraktně – a proti Putinovi. Prostřednictvím skandování v centru Berlína: Putine, zmizni! Je přirozené, že se Putin ve svém bunkru těchto několika tisícovek bezmocných, leč sebevědomých jedinců neskutečně polekal a začal ihned přemýšlet o odchodu…

Básník Alexandr Delfinov zareagoval na tento pochod Putinových odpůrců a zároveň milovníků ruského obyvatelstva dlouhým textem, ze kterého ocituji začátek:

„Toto není Putinova válka.

Protože mnoho lidí je inspirováno

myšlenkou russkogo mira,

který nikde nekončí.

Příliš mnoho lidí je skutečně inspirováno

myšlenkou utlačování ostatních,

aby unikli pocitu, že sami jsou utlačováni.

Příliš mnoho lidí se chopí zbraní

s pocitem radosti a osvobození,

protože pro ně je zničení Ukrajiny

jako získání trvalé identity.

Podívej se do očí takového vojáka.

Uvidíš temný, ledový plamen,

který ho pohání.

A ten voják má své jméno, své příjmení.

A naučil se zabíjet.“

Není to jen Putin

Sociolog Igor Ejdman k sporu o tom, jestli jde jen o Putinovu válku, anebo je to válka schvalovaná většinou obyvatel Ruské federace, podotkl:

„Diktátorovy imperiální ambice, jeho krutost, nacionalistická povýšenost, xenofobie a homofobie, patriarchální sexismus a deklarované maskulinní autoritářství se snadno včlenily do kolektivního nevědomí značné části Rusů. Nejprve přijali jeho obraz, rétoriku, metody a pak automaticky také válku. Jako přirozené pokračování všech těchto základních rysů.“

Politolog Alexandr Morozov z Univerzity Karlovy si všímá v průzkumech veřejného mínění, že více než třetina Rusů je pro pokračování války proti Ukrajině a přitom 60 procent vyjadřuje loajalitu Putinovi, pokud se nyní rozhodne stanovit prozatímní výsledky záborů území jako výsledek agrese.

Problém zjevně nevězí pouze ve zlém tyranovi.

Autor je komentátor serveru novinky.cz