Divadla hlásí plné sály. Praha jim přesto dodatečně přispěla několik milionů na provoz

Některá divadla hlásí plné sály a rekordní tržby. A to i přes to, že jsou menší příspěvkové scény dlouhodobě podfinancované. Právě proto třeba hlavní město upravilo rozpočtový plán, díky kterému dostaly vybrané pražské scény peníze na kompenzování dřívějších ztrát a další provoz. Praha 10:28 8. listopadu 2024

Vyprodáno až na pár míst, taková je situace ve Švandově divadle třeba na představení Dějiny násilí s Oscarem Hessem v hlavní roli nebo na inscenaci Hadry, kosti, kůže o životě dvou známých spisovatelů.

„Máme rekordní tržby, návštěvnost se pohybuje mezi 95 a 99 procenty,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel příspěvkové smíchovské scény Daniel Hrbek s tím, že 1,7 milionu korun dostali teď od hlavního města zpětně na pokrytí provozu v minulém roce.

„Od tohoto kalendářního roku máme nový provoz, který se jmenuje Tvůrčí dům Elišky Peškové. A ten nebyl zohledněn v rozpočtu na rok 2024 zřizovatelem, tudíž se v tuto chvíli dofinancovává provoz nového pracoviště, kde se provozují workshopy, které slouží veřejnosti, kde jsou dramatické kroužky. Klasická nezisková činnost,“ přibližuje.

Přes řeku v centru města sídlí divadlo Minor, které hraje hlavně pro děti a mládež. I tam se jim povedlo zvýšit návštěvnost, a to díky novému rezervačnímu systému.

„V divadle Minor došlo k tomu, že minulý rok v září došlo k navýšení honorářů herců, a to sice o 20 procent a bylo to zvýše po čtyřech nebo pěti letech. Odpovídalo inflaci, rozhodně nebylo přemrštěné. Tohle se asi nejvíce projevilo do propadu, na který jsme teď museli reagovat,“ vysvětluje ředitel Minoru Jan Jirků.

„Ale je potřeba říci, že politika magistrátu, co se týká Minoru, je v zásadě držet cenově dostupné vstupné. Myslím, že pořád bychom měli naši návštěvnost velmi vysokou, ale to by tím pádem vyoutovalo velký počet rodin, pro které je i toto vstupné, které teď máme, poměrně vysoké. Do velkého sálu se pohybuje za 190 korun, do malého za 140 korun,“ podotýká.

Vedoucí obou zmíněných scén ale dodávají, že jejich provoz byl dlouhodobě podfinancovaný. I proto teď hlavní město svým příspěvkovým divadlům dalo několik milionů korun na pokrytí nákladů.

„Nejde o to, že by pražská divadla byla méně navštěvována. Nejde o propad tržeb. Ale jde o výdaje, které se v praxi ukázaly jako vyšší, než když se sestavoval rozpočet. A ty výdaje se dopředu odhadovaly. A my jako řádní hospodáři, když se ukáže, že reálné výdaje na provoz jsou vyšší, tak tu částku navýšíme,“ říká pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil z TOP 09.

Zájem o divadlo je ale také v regionech nebo krajských městech. Například Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě láká návštěvníky podle mluvčí scény Šárky Swiderové hlavně na ověřené tituly.

„V návštěvnosti u nás stále vedou muzikály. Máme fanoušky, kteří chodí na jeden titul osmkrát až desetkrát. Tam problém není. V prosinci bude mít premiéru velkolepá Elisabeth a ten zájem je už teď obrovský. Čajkovského balety, Louskáček, Labutí jezero, čili baletní klasika vyprodáno prakticky po spuštění prodeje. Z činoher si velice dobře vedou veseloherní stálice. A u oper je to také především klasika – Rusalka, Prodaná nevěsta,“ vyjmenovává Swiderová.

Tamní divadelníci jsou tak rádi, že se jim diváci do sálů vracejí. I přes to, že museli kvůli říjnovým povodním několik představení zrušit nebo přesunout.