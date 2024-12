‚Vopičárna‘ s Robbiem Williamsem je překvapení na závěr roku. Ve filmu Better Man ho hraje šimpanz

Jak ozvláštnit další z mnoha biografických filmů o populárním hudebníkovi? Jak pracovat s jeho vnitřními nejistotami, pocity odcizení a podvodnickým syndromem v soukromí i před obřím publikem na koncertě? Jak ztvárnit jeho rodinné trauma?

Režisér Michael Gracey přišel s efektním řešením, které předem působí především jako „reklamní vopičárna“ a kampaň pro sociální sítě, zabudovaná rovnou do díla samotného: Robbieho Williamse bude hrát opice.

Přesněji, digitálně vytvořený šimpanz, trikově naklíčovaný na hereckou akci několika představitelů hlavní role. Mezi nimi byl především Jonno Davies, ale podle závěrečných titulků i samotný Robbie Williams, i když patrně účinkuje hlavně hlasem.

Kupodivu ale nejde jen o nápad na jedno použití. Především proto, že se opičí podoba slavného zpěváka nedočká jednoho zjednodušujícího výkladu. Publikum má volné ruce v tom, jak si bude hlavní postavu vykládat.

Umělec v soukolí popkultury je jako cvičená opice, která na počkání předvede, co po něm publikum žádá. Robbie Williams je autor písně Me and My Monkey z desky Escapology. Šimpanz je obrazem jinakosti, autoportrét dítěte a posléze i dospělého muže, který nikdy nezapadal, ale své nejistoty přebíjel nikdy nezkrocenými ambicemi a vůlí uspět. Opice je metaforou závislosti na kokainu a dalších drogách. Němá „nehezká“ tvář se schovává uvnitř jinak výřečné, sebevědomé a skandální hvězdy hudebního byznysu.

To jsou všechno výklady, které je nutné vzít do hry při uvažování o filmu Better Man. A zároveň se vrátit k výchozí úvaze o triku pro sociální sítě. Sám Robbie Williams po premiéře snímek sumarizoval pro BBC jako „výběr hitů z mého traumatu pro tiktokovou generaci“.

Režisér, spoluscenárista a trikový specialista Gracey vypráví biografii dnes 50letého zpěváka od jeho dětství v chudé manchesterské rodině. S něhou vypráví o Williamsově matce. Nešetří ale jeho otce Petera, který byl oddaným fotbalovým fanouškem, pokoušel se prorazit v showbyznysu jako Pete Conway, od rodiny odešel a syna dlouho neměl nejmenší zájem vídat. Dokud se syn neproslavil.

Zároveň Conway ale potomka nakazil láskou ke svým idolům v čele s Frankem Sinatrou. A vůlí dokázat, že v sobě má charisma a osobitost, které ho pozvednou ke slávě.

Velkohubá, ne prázdná gesta

Better Man bez iluzí podává i první etapu Williamsovy kariéry v Take That, popovém boybandu, který sestavil bezskrupulózní Nigel Martin-Smith. „Za pět let se všichni budeme nenávidět, ale budeme nechutně bohatí,“ zní jeho klíčová věta při sestavování pětice mladíčků, kterou nechával hrát nejdřív hlavně v gay klubech, než zjistil, jaký úspěch mají u dívčího publika.

„Co můžu ztratit? Snad jedině důstojnost… Ale o tu mě připravili už Take That!“ sumarizuje situaci v první fázi kariérního dobývání slávy šimpanzí Williams ve filmovém dialogu.

Právě drzá upřímnost, namířená vůči sobě i svému okolí snímek napojuje na veřejný i soukromý obraz samotného zpěváka a dává mu věrohodnost.

Jonno Davis (uprostřed) v roli šimpanzího Williamse | Zdroj: Vertical Ent.

Po odchodu Robbieho coby nejmladšího a nejrebelštějšího člena Take That z kapely přichází na řadu vztahové potíže, partnerčin potrat přinesený na oltář hudební kariéry. A taky klíčová rada nového Williamsova spolupracovníka Guye Chamberse: „Aby písnička měla nějakou hodnotu, musí tě něco stát.“

Díky tomu, že se Williams rady držel, nebyla jeho popová gesta prázdná, i když byla třeba velkohubá. Chambers je mimochodem po matce druhým člověkem, o kterém film mluví výhradně s úctou. Víc jich není.

Velkolepé davové hudební a trikové scény nejsou díky kvalitnímu provedení CGI a Wiliamsově osobitosti bez duše. I když vyprávějí příběh o vzestupu a pádu, traumatu a smíření, ambicích a samotě, krutém hudebním byznysu, tedy starých, víc než dobře známých ingrediencích žánru hudební biografie.

Better Man životopisné hudební drama

USA / Austrálie, 2024, 135 min Režie: Michael Gracey

Scénář: Alain Guiraudie

Hrají: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton, Alison Steadman, Kate Mulvany a další

Better Man je film, který od diváctva vyžaduje spíš sympatie s Williamsem, než znalost jeho hudební kariéry a největších hitů. I když k těm nabídne různé osobní a dobové interpretace, které pro fanoušky budou nesporně zajímavé.

Jako výpověď o traumatech sice Better Man kritizuje toxicitu hudebního a zábavního průmyslu, ale věnuje pozornost hlavně těm, kteří jsou (nebo byli) skandální, toxičtí a do sebe zahledění. K těm věrným, podpůrným a charakterním postavám nemá nad rámec krátké poklony moc co dodat, nemají potřebný příběh.

Film, Robbie Williams i celková tvůrčí láska ke spektáklu jsou popového byznysu po všech stránkách součástí. A všichni jsou s tím víc než spokojení. Better Man o tom vypovídá, osvěžuje žánr hudebního životopisného filmu a obsahuje i v sobě nepokojnou upřímnost hlavní postavy.

To je jeho velkou předností a příjemným překvapením i pro diváka, kterému se Take That zcela příčili a Robbie Williams mu byl po většinu sólové kariéry celkem fuk – jako je například autor tohoto textu.

Snímek Better Man měl v českých kinech premiéru 26. prosince 2024.