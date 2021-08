Státní fond kinematografie plánuje rozšířit pole působnosti. Nově chce financovat seriály a videohry

Fond plánuje první podporu, která by financovala přípravu seriálů nebo jejich online distribuci, vyhlásit už příští rok.

Mezi žadatele by mohl rozdělit až 150 milionů korun. Stejnou sumou by pro ně rád disponoval i rok poté. Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, všechno tak nejdřív musí schválit vláda.

„Do tří týdnů by měl Státní fond kinematografie předložit na jednání vlády novelu statutu Státního fondu kinematografie. Na konci měsíce září bude, tak jako každý rok, rada Státního fondu kinematografie prezentovat krátkodobou koncepci a tam by se teoreticky již mohly objevit zcela nové výzvy,“ říká ředitelka fondu Helena Bezděk Franková.

Samotné natáčení seriálů a podporu videoher plánuje fond podporovat začátkem roku 2024. K dispozici by měl mít 430 milionů korun, opět z Národního plánu obnovy. Pro dlouhodobé financování je ale nutné najít nové zdroje.

„Padesát procent financí do toho fondu se vybírá v samotném průmyslu. Druhou polovinu dává solidárně stát. To znamená, že pokud přibude ‚gaming‘ (hraní), předpokládáme, že se parafiskály budou týkat i herního průmyslu, který tím pádem začne do fondu přispívat,“ osvětluje, jak by mohlo financování fondu vypadat, předseda Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer.

Nové financování však vyžaduje změnu zákona, která se do říjnových sněmovních voleb přijmout nestihne. Příprava novely přitom ještě ani nezačala.

Proč seriály a videohry

Fond chce svou podporu rozšířit na seriály a videohry, protože to odpovídá současným trendům ve filmové a televizní tvorbě, tvrdí Šlajer.

„Ta proměna je nevyhnutelná. Kam ty příběhy směřují, je patrné. Máme nějaké ‚quality TV‘, máme silné online seriály a je potřeba to zázemí nějakým způsobem rozšířit.“

Herní průmysl zatím žádnou speciální podporu nemá, přitom loni tuzemská studia vykázala obrat přes pět miliard korun.