Aneta, nebo Šárka? Před 20 lety Česko začalo hledat první Superstar

V roce 2004 se před televizními obrazovkami každý víkend scházely celé rodiny, reality show Česko hledá Superstar trhala rekordy ve sledovanosti a diváci začínajícím zpěvačkám a zpěvákům posílali miliony hlasů. O těchto úspěších si dnešní televizní průmysl může nechat jenom zdát. Proč máme první řadu Superstar v živé paměti i po tolika letech? Výročí připomíná Radio Wave.

Skoro každý, kdo byl před 20 lety na světě, ví, že do finále se tehdy dostala roztomilá Šárka Vaňková a stydlivá Aneta Langerová. „Na Superstar jsem se dívala poctivě každou neděli i s rodiči. Ve finále jsem fandila Anetě, ale nejvíc jsem milovala Sámera Issu,“ vzpomíná na reality show fanynka Klára.

„Byla jsem mladá holka z malého města a nečekala jsem, jakou pozornost to na mě strhne." Jak vzpomíná Šárka Vaňková na Superstar? Poslechněte si Vlnu s Honzou Dlouhým

Televizní pěvecké soutěže v té době už sice existovaly, Superstar ale Čechy učarovala svou „západní“ velikostí a exkluzivitou.

„Komerční vysílání tu fungovalo ještě ne tak dlouho a stále jsme si zvykali na to, co je to showbyznys a jak do něj spadá televize. Právě přes tyto formáty se to dělá nejlépe,“ říká mediální teoretička Anna Bílá z Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle Anny Bílé se ale chování diváků za posledních 20 let proměnilo.

„Ve společnosti se dost otevřelo téma dětských a dospívajících hvězd, mluví se o tom, jak je pro ně showbyznys těžký. Teď jsme mnohem citlivější a více rozlišujeme, co už je pro nás za hranou, takže nás tím pádem tolik nebaví ani třeba hvězdná pěchota,“ doplňuje mediální teoretička.

Proč už dnes žádná reality show neuchvátí celou populaci jako Superstar před 20 lety? Jak na začátky své kariéry vzpomíná Šárka Vaňková a kdo všechno tehdy fandil a posílal hlasy neznámým zpěvačkám a zpěvákům? Poslechněte si celý záznam výše.