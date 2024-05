V prosinci 1996 napsal Thomas Friedman, známý americký ekonom, krátký článek do názorové sekce The New York Times. Popsal v něm takzvanou Teorii zlatých oblouků pro prevenci konfliktů. Zlatými oblouky myslel proslulé žluté stylizované M, které strmí nad každým McDonaldem a oznamuje světu, že se tu může přejíst laciným fastfoodem. Komentář Praha 6:30 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ruského vojenského úderu v Charkově | Foto: Vyacheslav Madiyevskyy | Zdroj: Reuters

Podle Friedmana spolu nikdy nevedly válku dvě země, z nichž v obou byly mekáče. Friedman si dělal tak trochu legraci, ale koncem 20. století ještě McDonaldova teorie světového míru, jak jí někteří začali přezdívat, držela pevně.

Iva Pekárková: McDonaldova teorie světového míru

Mnozí začali na restaurace McDonald’s, symbol vyspělého kapitalismu, nahlížet jako na možnou záchranu. „Když budou v každé zemi mekáče, už nikdy nebude válka!“ vykřikovali.

I oni si dělali tak trochu legraci, ale tak trochu to mysleli vážně. Nebylo by to skvělé, kdyby šlo nastolit světový mír za pomoci pár miliard hamburgerů a pár set Himalájí hranolků připravených sice podle amerického standardu, ale s přihlédnutím k lokálním preferencím? (Ve francouzských mekáčích například až donedávna smažili hranolky na koňském sádle.)

Bohužel, tak jako nadšený výkřik Francise Fukuyamy v publikaci z roku 1992, totiž že s pádem Sovětského svazu a s koncem studené války končí dějiny, neboť ve všech zemích převládne liberální demokracie a zůstane už navždy, se i McDonaldova teorie světového míru brzo stala terčem vtipů. Bylo proč.

Stačilo pár let a začalo být zřejmé, že dějiny neskončily, liberální demokracie nepřevládá, ale hroutí se, a restaurace McDonald’s světový mír nezabezpečí.

Mír nemáme, mekáče ano

Rusko-ukrajinská válka je toho smutným příkladem.

Do Moskvy dorazil McDonald’s v lednu 1990. Na jeho otevření na Puškinově náměstí čekalo ve frontě osmatřicet tisíc lidí, toužících ochutnat fastfood svobody a kapitalismu. To překonalo všechny rekordy, jaké v tomhle řetězci kdy zaznamenali.

Z moskevského mekáče se ale nestal zdroj laciného občerstvení pro chudinu. Stal se z něj exkluzivní restaurant. Lidé dlouho šetřili, jen aby mohli své přátele pozvat do McDonalda a oslnit je zápaďáckou nádherou.

Tak jako většina věcí v dějinách i nadšení z mekáče pominulo. Když McDonald’s otevřel první restauraci v ukrajinském Kyjevě – v roce 1997, půl roku po Friedmanově článku – už se s takovým ohlasem nesetkal. I tak bylo na Ukrajině v jednu dobu 109 McDonaldů.

Ruský útok na Ukrajinu uštědřil McDonaldově teorii světového míru velkou ránu. McDonald’s se stáhl z obou zemí. Pak ale prohlásil, že zatímco s Ruskem už nechce nic mít, na Ukrajinu se bude pomalu vracet.

Dnes na Ukrajině funguje 101 McDonaldů. Žádný z nich v Charkovu, který Rusové stále ostřelují. Nemá smysl, aby tu byly. Všichni zaměstnanci nadnárodních korporací v tomhle městě se musejí při každém poplachu schovat do krytu – a poplachů je tu deset i víc denně. Práci v takových podmínkách nezvládne žádná restaurace.

Osobně nemám nadnárodní korporace v lásce a do mekáčů nechodím. Musím ale uznat, že se McDonald’s na Ukrajinu nevykašlal. Dodává zdarma jídlo vojákům i místním lidem trpícím nedostatkem. A podle zpráv skutečně pomáhá.

Autorka je spisovatelka, žije v Londýně