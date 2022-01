Český skladatel Kympl potřetí zvítězil v mezinárodní soutěži. Jeho skladba je o wifi a technologiích

Skladatel Tomáš Kympl potřetí zvítězil v britské mezinárodní hudební soutěži The UK Songwriting Contest. Uspěl v kategorii Elektronická a taneční hudba se skladbou Wifi, která je součástí jeho aktuálního alba Kernel Panic. V roce 2015 Kympl získal nejvyšší ocenění v kategorii Open se skladbou Ave Maria, o rok později uspěl v kategorii Instrumental s kompozicí New York. Informují o tom pořadatelé na stránkách soutěže. Londýn 12:08 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kympl | Foto: Tomáš Kympl

Ročník 2021 soutěže UK Songwriting Contest měl čtyři kola a bylo do něj přihlášeno téměř 10 000 skladeb od autorů z 84 zemí.

„Z letošního úspěchu mám ohromnou radost nejen proto, že je to do třetice, ale hlavně kvůli nahrávce samotné. Vyzkoušel jsem si žánr, který mě dlouho lákal a těší mě, že to byla správná volba. Skladba Wifi vtahuje posluchače do světa digitálních technologií, počítačů a internetu. Do atmosféry a prostředí, které se stalo důvěrnou součástí našeho každodenního života. Současně však poukazuje i na stinnou stránku věci – sociální izolovanost, přehlcenost informacemi, nebo odtržení člověka od reality,“ řekl Kympl.

Po Neilu Youngovi i Joni Mitchellová. Písničkářka chce kvůli kontroverznímu podcastu opustit Spotify Číst článek

UK Songwriting Contest je jednou z nejdéle konaných mezinárodních soutěží v psaní a tvorby písní na světě. Poprvé se konala v Londýně v roce 2002. Mezi porotce patří držitelé zlatých a platinových desek, vítězové Grammy, Emmy a BRIT Award.

O vítězi například rozhodoval Stuart Epps, který za sebou má spolupráci s Eltonem Johnem, Robbie Williamsem a Oasis, nebo Kipper Eldridge, skladatel zpěváka Stinga.

Hudební skladatel, instrumentalista a producent Kympl se narodil v roce 1975 v Praze. V letech 1989 až 2001 studoval Pražskou konzervatoř – obory bicí, klavír a skladba u profesorů Angela Michajlova a Michaela Kocába. Rozsah jeho autorské činnosti sahá od vážné hudby, hudby duchovní, přes populární hudbu, šansony, muzikál až k hudbě filmové. Je autorem písní pro mnoho interpretů.

V roce 2017 v Hudebním divadle Karlín představili projekt s názvem Pánský klub, nahrávku hudebních koláží, reminiscencí a písní Kympla zkomponovaných na slova Tomáše Belka.

Interprety jsou známí hudebníci a herci, ale i zpěváci mladších generací, například Josef Dvořák, Jiří Hromada, Jan Hrušínský, Petr Janda, Michael Kocáb, Petr Kolář, Jiří Korn, David Kraus, Jiří Lábus, Daniel Landa, Josef Laufer, Jaroslav Satoranský, Kamil Střihavka nebo Jiří Suchý.