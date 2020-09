Žena jako dirigentka se poprvé představí na Wágnerově hudebním festivalu

Hudební slavnosti v Bayreuthu, které se s přestávkami konají již od roku 1876, musely svůj letošní program odsunout kvůli epidemii koronaviru na příští rok. Bavorský Bayreuth tak letos nehostil festival, který připomíná nesmrtelná díla Richarda Wagnera.

Koncert, který trvá 639 let, se dočkal první změny tónu od roku 2013 Číst článek

Vedení festivalu však ohromilo nejenom příznivce vážné hudby oznámením, že na příštím ročníku festivalu bude uvedena opera Bludný Holanďan v režii Dmitrije Tcherniakova, kterou bude dirigovat Oksana Lynivová. Tato talentovaná 42letá ukrajinská dirigentka bude první ženou, která se na Hudebních slavnostech v Bayreuthu představí v roli dirigentky.

Rodačka ze západní Ukrajiny není na německé scéně nováčkem. Již v roce 2004 se umístila na třetím místě v soutěži dirigentů v Bamberku. Působila také jako asistentka Kirila Petrenka v Bavorské státní opeře v Mnichově, kde také spolupracovala s Tcherniakovem. V posledních letech vedla Lynivová jako hlavní dirigentka filharmonii ve Štýrském Hradci.

„Samozřejmě je to velmi zvláštní být první ženou od založení festivalu v Bayreuthu, která bude dirigovat na tomto kouzelném místě,“ uvedla Lynivová pro Deutsche Welle.

„Richard Wagner vložil do svých oper ženy v předních akčních rolích a vykreslil je jako velmi emancipované. Takže si myslím, že by byl hrdý na to, že téměř po 140 letech od jeho smrti přináší poprvé jeho úžasnou hudbu od pultíku žena,“ dodává dirigentka.

Manažer festivalu Heinz-Dieter Sense je přesvědčen, že se festival příští rok uskuteční, a to i v případě, že bude dále probíhat boj s epidemií. Festival se koná každoročně v létě, zpravidla od 25. července do 28. srpna.