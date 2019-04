Počítač dokončil z nalezených fragmentů skladbu Antonína Dvořáka. Poslechněte si, jak zní

Počítač na základě analýzy všech 115 opusů Antonína Dvořáka dokomponoval nedokončený fragment jeho díla nalezený v Českém muzeu hudby. Zrodila se tak skladba pro klavír, kterou nahrál Ivo Kahánek. Do hudebního experimentu, který ve skladatelské a interpretační rovině rozehrává dialog mezi člověkem a umělou inteligencí s názvem AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist) se zapojí také orchestr PKF — Prague Philharmonia. Praha 7:00 7. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Na úplném počátku tohoto projektu stojí slovo experiment. Touha prověřit, jak lze umělou inteligenci kreativně využít a kam až sahají její možnosti,“ osvětlili základní inspiraci projektu s názvem AIVA/Dvořák: From the Future World jeho autoři Richard Stiebitz a Filip Humpl ze společnosti Wunderman.

Umělou inteligenci AIVA od roku 2016 vyvíjí lucemburská společnost Aiva Technologies. Systému AIVA byl francouzským kolektivním správcem SACEM přiznán statut „autor“. AIVA už analyzovala na 30 tisíc skladeb autorů od baroka až po 20. století, ke kterým uplynula autorskoprávní ochrana.

Riziko umělé inteligence

První část skladby je určená pro klavír a nahrál ji Ivo Kahánek. On sám se k umělé inteligenci staví obezřetně. „Lidská inteligence je úžasný instrument schopný sofistikovaného uvažování na mnoha úrovních, avšak pevně integrovaný do naší osobnosti, neoddělitelný od citu, intuice, morálky. Umělá inteligence je naproti tomu brilantní demonstrací jediné složky lidského nitra, a to schopnosti racionálního myšlení. V tom se skrývá její obrovský technologický potenciál, a minimálně stejně velká míra rizika,“ uvedl hudebník

Interpretaci druhé a třetí věty připravuje orchestr PKF. Podle mluvčí orchestru Ivy Nevoralové je i v tomhle případě ale lidský faktor nenahraditelný. „Probíhá to na principu učitel a žák. Software něco vyprodukuje a člověk to posoudí a řekne tohle ano, tohle ne,“ vysvětluje.

Původní skladba ve formátu MIDI, kterou AIVA vyprodukuje a výsledek Iva Kahánka jsou podle ní téměř k nerozeznání. „Bez člověka to nejde. Dostanete pouze notový zápis. Nejsou tam dynamické značky, agogiky, ani tempa. To všechno dotváří interpret. Každopádně je obdivuhodné, co stroj pouze na základě racionální analýzy dostane,“ dodává Nevoralová.

Orchestr na Rock for People

AIVA nyní zpracovává další části projektu. Druhá a třetí věta ve stylu Antonína Dvořáka budou určeny pro orchestr PKF. „Druhá část bude provedena na Rock for People ve spolupráci s Vypsanou fixou a třetí potom v listopadu v Rudolfinu jako vyvrcholení projektu,“ vysvětlila cíle projektu mluvčí orchestru Iva Nevoralová. Chystaná orchestrální verze je podle ní ještě kreativnější.