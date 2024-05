‚Baví mě provokovat a vyvolávat emoce, jedno které,‘ říká reprezentantka Česka na Eurovizi Aiko

Zpěvačku Aiko, která reprezentuje Česko na hudební soutěži Eurovize, čeká druhé kolo semifinále. Vystoupení ve švédském Malmö budou moci sledovat lidé z celého světa. „Je to píseň připomínající sebelásku a že bychom se měli lépe znát a vědět, co pro nás funguje a nefunguje,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Aiko, vlastním jménem Alena Shirmanova, o písni Pedestal, se kterou ve Švédsku vystoupí. Rozhovor Praha 12:56 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aiko reprezentující Českou republiku s písní „Pedestal“ během druhé generální zkoušky před druhým semifinále 68. ročníku Eurovision Song Contest (ESC) v Malmö Areně ve švédském Malmö ve středu 8. května 2024 | Foto: Jessica Gow | Zdroj: Profimedia

Druhé semifinále se blíží, večer už budete vystupovat na obrovském pódiu a uvidí vás diváci z celého světa. Jaké pro vás byly ty poslední týdny?

Byly dost intenzivní, plné přízrak a nacvičování a natáčení. Dělali jsme i spoustu věcí pro sociální sítě. Zároveň jsem chodila na různé Eurovizní akce, kde se postupně představujete fanouškům.

Zmínila jste sociální sítě, je v dnešní době Eurovize o sociálních sítích?

Neříkám, že o nich to celé je, to vůbec. Ale sociální sítě jsou opravdu velkou součástí téhle akce.

Popište nám, jak bude vypadat vizuálně vaše vystoupení?

Myslím si, že naše vystoupení má dost charakter, je to promyšlené a má to za sebou příběh. V podstatě jsme v něm chtěli ukázat pět fází smutku. Znamená to, že eurovizní stage je ta poslední fáze, což je přijetí. Bude se opravdu hodně tancovat, a požijeme i oheň. Když stojíte na tom pódiu a najednou vzplane ten oheň, tak je vám najednou obrovský horko.

Česko vyšle na Eurovizi zpěvačku Aiko. V národním kole uspěla s písní Pedestal Číst článek

Představte nám vaši píseň Pedestal, se kterou budete vystupovat.

Byla psaná, když jsem byla ve vztahu, ve kterém jsem nebyla spokojená. Zrovna jsem byla velmi naštvaná. Pro mě osobně to bylo nějaké připomenutí toho, že i když jsme ve vztahu, tak je vždycky důležité se dávat na první místo. Je to píseň připomínající sebelásku a že bychom se měli lépe znát a vědět, co pro nás funguje a nefunguje.

Máte naposlouchané i písně ostatních států? Je v některých například stejný motiv?

Ostatní písně naposlouchané samozřejmě mám. Sebeláska je tématem, ale není to úplně v té stejné formě.

Jak na vás Eurovize působí?

Je hodně o komunitě. Komunitě lidí, kteří Eurovizí opravdu žijí. V podstatě čtyři měsíce se zabývám jenom Eurovizí a doslova vás to všechno pohltí. Jsem ale zvědavá, jaké to bude až soutěž skončí.

Před 50 lety ABBA prorazila vítězstvím na Eurovizi. I díky tomu se zapsala do historie světového popu Číst článek

Jaký je váš cíl na Eurovizi, jak může Eurovize pomoci ve vaší kariéře?

Byla bych ráda, abych získala další publikum, které se napojí na moji hudbu, kterou tvořím. Euvrovize je dobrý odrazový můstek, jak můžete dál budovat kariéru. Člověk toho ale musí využít chytře. Musí to mít promyšlené. Je to soutěž a stejně jako u Superstar, se kterou mám zkušenosti, pokud nic neděláte, jak po vás velmi rychle slehne zem.

Je něco, co vás na Eurovizi opravdu překvapilo?

Překvapilo mě, že jediná věc, která je během představení živě, jsou vokály. Hudba se pouští z playbacku. A dává to samozřejmě smysl, ta přestavba pódia totiž musí být opravdu velmi rychlá. Ale například u rockovějších kapel by mi dávalo smysl, aby tam měli živé hudební nástroje.

Eurovize je taky o extravagantních kostýmech. Chystáte taky nějaký?

Samozřejmě že bude. O kostým se mi stará Lukáš Macháček. Je velmi feminní, zároveň velmi elegantní, ale také velmi provokativní.

Účastnili se Eurovize a vystupovali s legendárními zpěváky. Italská skupina Il Volo vystoupí v Praze Číst článek

Takže chcete vaší písní Pedestal i provokovat?

Mě baví nějakým způsobem provokovat, ale spíš mi jde o vyvolání emoce. Ať už pozitivní, nebo negativní. Nebyl to záměr, ale baví mě to.

Eurovize a politika. Patří do Eurovize politika?

Myslím si, že by politika neměla být součástí Eurovize. Je to hudební soutěž a měla by být právě o hudbě, show, o zpěvu.

Co bude po Eurovizi?

Hlavně spánek, protože jsem se opravdu za poslední měsíce moc nevyspala. Ale zároveň už chystám novou desku a chystám se také na turné. Ale vlastně vůbec nevím, jaké mám očekávat pocity. Ale byla jsem týmem varována, že se najednou objeví prázdno. Zároveň se ale naším například na vystoupení na festivalu Metronome, kde budu vystupovat společně se skupinou Kosheen.