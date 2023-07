Někdy je třeba dát si cheeseburger, aby se stal zázrak, říká britský zpěvák Tom Grennan o svém hitu

Praha, nebo Ostrava? Britský zpěvák Tom Grennan pobavil fanoušky na sociálních sítích. Po koncertu na hudebním festivalu Colours of Ostrava sdílel videa z vystoupení s označením hlavního města místo moravskoslezské metropole. Právě tam totiž návštěvníkům představil novou desku. Rozezpíval je ale při osvědčených hitech. Před koncertem poskytl Českému rozhlasu krátký rozhovor. Ostrava 13:27 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tuhle skladbu jsem napsal za jeden den. Je to ten typ hitu, který vznikne zničehonic. Šli jsme s kamarádem do fast foodu a tam nás napadl refrén. Někdy je prostě třeba dát si cheeseburger, aby se stal zázrak,“ popisuje Tom Grennan pozadí vzniku svého největšího hitu Little Bit of Love.

Píseň z roku 2021 se po vydání dlouho držela na prvních příčkách v britském hudebním žebříčku. Podobně úspěšný byl i videoklip k hitu, který má dnes už přes padesát milionů zhlédnutí. Singl vyšel na desce Evering Road společně s dalším úspěšným hitem Don't Break the Heart.

Nejen touto písní rozezpíval Tom Grennan fanoušky v Ostravě. Mnozí v publiku už totiž znali i jeho nové hity z alba What Ifs & Maybes, které vydal teprve před měsícem. Lidé se k němu tak přidali třeba i při písni Remind Me.

Přijímání výzev

Podle osmadvacetiletého hudebníka je poslední deska nejosobnější, kterou zatím vydal. Vysvětluje, že mu posílila sebevědomí a je si teď jistější při skládání hudby a textů.

„Na tomhle albu jsem ze sebe dostal to nejlepší. Měl jsem na něm příležitost ukázat, jaký jsem. Je barevné, energické a celé je o spontánnosti. O sebevědomí, přijímání výzev, které nás v životě potkají. Hudebně jsem tady rozhodně pokročil,“ popisuje.

‚Tady jsou tak krásní lidé.‘ Festival Colours of Ostrava vyvrcholil vystoupením rappera Macklemora Číst článek

V průmyslových Dolních Vítkovicích zpíval ale hlavně starší hity. Na koncertech se totiž snaží vždycky především o to, aby se k němu přidalo co nejvíce lidí. I proto vybral ty, které jsou v paměti fanoušků už přes dva roky, tedy od doby kdy vyšlo Evering Road. „Mám připravené skladby jak z předchozího, tak z posledního alba. Většinou ale hraju hlavně ty písně, které lidi roztančí,“ říká.

Fanoušci si užili třeba i Lionheart (Fearless) – společný singl Grenanna a Joella Corryho, kterým mimo jiné podpořili Anglii na loňském mistrovství světa ve fotbale. Právě k fotbalu má zpěvák blízko. „Když jsem byl mladší, přál jsem si být profesionálním fotbalistou, ale nebyl jsem zkrátka dost dobrý.“

Britský hudebník na Colours of Ostrava sklidil obrovský potlesk. Některým divákům při koncertě telefon a vyfotil se pro ně. Skoro celou dobu měl na scéně duhovou vlajku na podporu LGBT komunity. Po sedmdesátiminutové show letěl hned domů. Už v neděli totiž koncertoval ve Walesu.