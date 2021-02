Ve věku 96 let zemřela sopranistka Libuše Domanínská. V Národním divadle ztvárnila přes 50 rolí

Ve věku 96 let zemřela v úterý v Hodoníně emeritní sólistka opery Národního divadla Libuše Domanínská. Informoval o tom mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Domanínskou proslavil zvučný soprán, působila deset let ve Státním divadle v Brně a 35 let v pražském Národním divadle. Umělecké jméno si zvolila podle Domanína na Moravě, rodiště svých rodičů. Praha 12:47 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sopranistka Libuše Domanínská zemřela ve věku 96 let | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Narodila se 4. července 1924 v Brně jako Libuše Klobásková. Vystudovala zpěv na konzervatoři v Brně a ještě jako její posluchačka získala v roce 1945 angažmá v souboru tamního Státního divadla, kde zahájila svou hvězdnou operní dráhu. O deset let později, už jako zralá a zkušená operní pěvkyně, přešla z Brna do pražského Národního divadla, jemuž zůstala věrná plných 35 let, do roku 1990, kdy odešla do důchodu.

Za necelých deset let v Brně nastudovala na 40 rolí. Také v Národním divadle bylo její uplatnění veliké, nejvíce ji režiséři využívali pro český repertoár. Snad nejčastěji zpívala Jitku ve Smetanově Daliborovi. Ztvárnila Krasavu v Libuši, Mařenku v Prodané nevěstě, Dvořákovu Rusalku zpívala v ND více než stokrát, v Jakobínu byla nejprve Terinkou a později Julií. Své komediální schopnosti prokázala i v roli Káči v opeře Čert a Káča. Z českého repertoáru ztvárnila také Foersterovu Evu a tři velké role v Janáčkových operách: Jenůfu v Její pastorkyni, Káťu Kabanovou a Lišáka v Příhodách lišky Bystroušky. V inscenaci Věci Makropulos Roberta Brocka a Václava Kašlíka z roku 1956 byla půvabnou Kristinou.

Libuše Domanínská našla v Národním divadle uplatnění i ve světovém repertoáru. Nejčastěji zpívala Alžbětu v Donu Carlosovi, Aidu a náročnou Abigail v Nabuccovi, byla Micaelou v Carmen, Agátou v Čarostřelci, Čo-Čo-San v Madame Butterfly a Lízou v Pikové dámě. V Národním divadle vytvořila přes 50 rolí.

Soustavně se věnovala i koncertní činnosti a často zpívala také v zahraničí. Dlouhá léta spolupracovala s rozhlasem a s televizí a nazpívala mnoho gramofonových snímků. Její pěvecké mistrovství bylo oceněno řadou vyznamenání, titulů a cen; v roce 1997 byla například poctěna cenou Thálie za celoživotní mistrovství.