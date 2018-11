SOUTĚŽ: Alias Grace. Vyhrajte dlouho očekávaný překlad knihy Margaret Atwoodové

Byla Grace Marksová vina ze dvou násilných vražd? Odpověď na to hledá v půlce devatenáctého století mladý psychiatr. Historický román Alias Grace čekal na svůj český překlad dlouhých 22 let. Mezitím byl zadaptován do televizního seriálu a divadelní hry. Knižní soutěž Věznice v Kingstonu (Kanada) 12:30 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte dlouho očekávaný překlad knihy Margaret Atwoodové | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

V roce 1843 došlo v kanadském městě Richmond Hill k zabití bohatého farmáře Thomase Kinneara a jeho hospodyně Nancy Montgomeryové. Za spáchání brutálního činu byla tehdy odsouzena mladá služebná Grace Marksová a sluha James McDermott.

Román začíná ve chvíli, kdy od vraždy uteklo 10 let, které zdrženlivá a vždy slušná Grace strávila za mřížemi. Tehdy do věznice v Kingstonu přichází mladý psychiatr Simon Jordan, který se pomocí velmi osobních rozhovorů snaží dívku rozpomenout na události osudného dne a s konečnou platností rozhodnout, zda Grace byla ve svém příběhu zlosynem, či obětí.

Spisovatelka Margaret Atwoodová ve své knize vychází ze skutečného případu Grace Marksové. Splétá přitom dohromady linku irské imigrační vlny a ženské emancipace s viktoriánskou kulturou a počátky studia lidské mysli.

Kniha Alias Grace se vydání v českém jazyce dočkala až po více než 20 letech. Mezi tím už například na úspěch příběhu navázalo přejmenování parku v Richmond Hill v Ontariu na park Alias Grace.

Na motivy historického románu vznikla v roce 2017 šestidílná série pro streamovací službu Netflix. Hlavní roli Grace Marksové v ní ztvárnila kanadská herečka Sarah Gadonová, jako psychiatr Simon Jordan se představil britský herec Edward Holcroft.

