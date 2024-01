SOUTĚŽ: Na svobodu přes Most špionů. Vyhrajte knihu politického vězně Jaroslava Javorského

Životopisné vyprávění, které v sobě snoubí napínavý thriller s literaturou faktu, začíná v roce 1969. Tehdy se autor a hlavní hrdina knihy v jedné osobě dostane nedobrovolně do osidel vojenské kontrarozvědky, z nichž se mu podaří dostat až útěkem na Západ.

Následuje riskantní krok, který ho přivede do nejtěžšího komunistického žaláře ve Valdicích. Příběh graduje až do doby, kdy se jeho matce podaří během několika let vyburcovat řadu západních organizací a politiků, včetně amerického prezidenta Ronalda Reagana, aby byl Javorský zařazen do výměny špionů. Dojde k ní na pověstném Mostě špionů, který později inspiruje i režiséra Stevena Spielberga.

Javorský k té příležitosti dostal klobouk, který jen krátce před výměnou koupili příslušníci StB v obchodním domě Kotva klobouk. Nechtěli totiž ukázat, v jakém stavu své vězně posílají na Západ. „Můj klobouk svobody. Už je mi malý, protože jsme tehdy byli dohola ostříhaní,“ říká Javorský.

Jak přiznává v předmluvě knihy, dlouhé roky o oné události odmítal cokoli psát. „Nepřipadalo mi to až tak důležité, neměl jsem potřebu okolnímu a do mého osudu nezasvěcenému světu o sobě a svých životních trampotách něco sdělovat, a po pravdě řečeno, od propuštění z vězení jsem ani nenašel dostatek času, abych o své osobní historii mohl vážněji přemýšlet, natož sepisovat vzpomínky,“ vysvětluje.

„V životě jsem bohužel mnohé zameškal, potřeboval jsem si užít svou svobodu, a jak se ukázalo, potřeboval jsem také odstup, aby ve mně sdělení po druhé uzrálo,“ přidává Javorský s tím, že mu potřebný klid přineslo až bezčasí koronavirové pandemie.

Publikaci Most špionů aneb má cesta z pekla ke svobodě vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

Příběh Jaroslava Javorského si můžete poslechnout také ve dvou epizodách Příběhů 20. století.

