SOUTĚŽ: Jak se správně hýbat? Dětem i dospělým radí nová ilustrovaná kniha

Zdravé nohy jsou základ. Abychom mohli stát a chodit, skákat i běhat, musíme se o své dolní končetiny od dětství starat. Jenže jak na to? Obrázková publikace podiatričky Jany Vaškové seznamuje čtenáře s tím, jak nohy ovlivňují fungování celého těla, proč nás někdy bolí, jak se správně obout a proč je dobré občas chodit naboso. O knihu Nezapomeň na nohy si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Chodník 17:44 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Aby pračlověk neumřel hlady, musel si hledat a lovit něco k snědku. Jenže k tomu stále častěji potřeboval volné ruce – a tak se naučil chodit po dvou. Postupem let si pak vynalezl věci, které mu dál pomáhaly si usnadňovat život. Po židli a pohovce následovalo auto, telefony a počítače.

Pro potravu si tím pádem už nemusel chodit, ani za ní běhat, a dokonce si ji mohl nechat dovézt domů. Tím se z něj ale stal „člověk pohodlný“, který pro svůj vlastní komfort úplně zapomněl na to, že potřebuje pohyb, aby měl zdravé nohy.

Z knihy Nezapomeň na nohy | Zdroj: Nakladatelství Host

„Postavení nohou a jejich správné fungování je nesmírně důležité, protože jak stojíme a chodíme, to následně ovlivňuje postavení i fungování celého těla. Nesprávné používání nohou už v dětství, jednostranné zatížení i nevhodná obuv mohou být příčinou celé řady zdravotních problémů v pozdějších letech,“ popisuje Vašková.

Útlá knížka má být podle jejích slov návodem a současně prevencí. „Děti se hravou formou dozvědí, jak správně stát, jak se správně hýbat, i například jak správně udělat tak zdánlivě jednoduchý pohyb, jako je dřep,“ přidává podiatrička.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Bohatě ilustrovaná kniha je společným dílem, které vzniklo pod patronátem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Odborná rady jsou doplněné multimediálními výstupy, jejichž garanty jsou Radomila Soukalová a Lukáš Gregor, vedoucí ateliéru Animovaná tvorba.

Součástí knihy jsou tak nejen omalovánky a tematické pexeso, ale také interaktivní prvky ve formě QR kódů. Ty čtenáře navedou videa s cvičením, které lze zahrnout do každodenní rutiny doma nebo ve školce. Příručka se tak stane dobrým pomocníkem nejen rodičů, ale i pedagogických pracovníků, kteří se s problematikou zdravých nohou u dětí potýkají denně.

Publikaci Nezapomeň na nohy vydalo nakladatelství Host.

Součásti knihy jsou také pexeso a omalovánky | Zdroj: Nakladatelství Host

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Nezapomeň na nohy, napište nám až do tohoto pátku 28. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a terapií problémů v oblasti nohou?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.