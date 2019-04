SOUTĚŽ: Je to tak snadné. Vyhrajte knihu receptů podle Gwyneth Paltrowové

Pokrmy, které jsou snadné na přípravu, nezaberou příliš času z už tak nabitého dne, a přesto využívají zdravé suroviny. Přesně to slibuje nová kniha receptů oscarové herečky Gwyneth Paltrowové a šéfkuchařky They Baumannové. O kuchařku Je to tak snadné s podtitulem Recepty na každý den hrajeme tento týden v pravidelné knižní soutěži. Knižní soutěž Los Angeles 10:40 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Gwyneth Paltrowové Je to tak snadné. Kuchařku vydalo nakladatelství Grada. | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jak má být člověk nad věcí mezi všemi těmi hrnci, pánvičkami, rendlíky, všelijakými spotřebiči, čerstvými surovinami i zásobami ve spíži, když většinou vchází do kuchyně — srdce domova — s hlavou plnou starostí a s tím, že má málo času? Jak má stihnout všechno připravit, uvařit, dochutit... a kdoví, jestli to nakonec bude dobré?“ shrnuje herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová v předmluvě knihy myšlenky lidí, kteří se snaží své dny poctivě rozdělit mezi práci a starost o domácnost.

Kniha Je to tak snadné je podle ní pro všechny, kdo žijí v časovém presu, ale přesto se nechtějí vzdát přípravy domácího jídla pro sebe a své nejbližší. Jak Paltrowová tvrdí, kvalitní a chutné jídlo totiž nemusí být složité na přípravu, ani není nutné jeho přípravou strávit celé dny.

Kniha Gwyneth Paltrowové Je to tak snadné. Kuchařku vydalo nakladatelství Grada. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kuchařku dala dohromady se šéfkuchařkou Theou Baumannovou. Začíná seznamem ingrediencí, které by měl mít každý ve své spíži. Kromě kečupu a rajského protlaku jsou to také například kokosový olej nebo tahini pasta.

Recepty zahrnují pokrmy bez lepku, zákusky bez mouky i pokrmy se speciálními ingrediencemi a jsou rozdělené do několika kapitol: snídaně, dezerty, svačiny na cesty, životabudiče, lehká jídla na letní večery či jídla, která můžete naservírovat nečekaným hostům.

V závěru pak na čtenáře čeká i pár rychlých návodů na přípravu přísad domácí výroby, jako třeba na salsu z čerstvých rajčat nebo kešu krém.

Gwyneth Paltrowová je herečka a autorka bestsellerů My Father’s Daughter a It’s All Good. V roce 1998 získala Oscara za roli ve snímku Zamilovaný Shakespeare. O 10 let později založila společnost Goop, která se věnuje stravě, cestování, módě a zdravému životnímu stylu.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih receptů Je to tak snadné, napište nám až do tohoto pátku 5. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Která luštěnina je základní ingrediencí pochoutky zvané hummus?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.