SOUTĚŽ: Tom Hanks si utahuje z Hollywoodu a filmařiny. Napsal satirický román Biják

„Následující řádky vycházejí ze skutečnosti. Postavy a události jsou pro dramatický účinek pozměněny,“ varuje po vzoru hollywoodských filmů předmluva kniha.

Ta začíná vzpomínkou na rozhovor učitele tvůrčího psaní s jedním váženým režisérem. Probírali spolu filmy, které nesnáší nebo z nich odešli. „O žádném nemůžu říct, že ho nesnáším,“ říká učitel. „Točit filmy je moc těžké na to, abych k nim cítil zášť, i když je to třeba propadák. Když film za moc nestojí, zkrátka sedím a čekám, až skončí. Netrvá to dlouho. Odejít z filmu je hřích.“

Režisér jeho odpověď kvituje. „Jistě, některé filmy nefungují. U některých se nepovede záměr. Ale když někdo řekne, že nějaký film nesnáší, tak přirovnává dobrovolně sdílený lidský prožitek k mizernými nočnímu letu z LA,“ tvrdí.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Jestli tě štve film, tak ti něco důležitého uniká,“ namítá. „Zášť si máme šetřit pro fašismus a vystydlou vařenou brokolici. To nejhorší, co kdo smí o něčím filmu říct, je: No, pro mě to úplně nebylo, ale vlastně mi to přišlo docela dobrý.“

Tom Hanks se živí herectvím od roku 1977. V televizi se poprvé objevil v roce 1980 v seriálu stanice ABC Bosom Buddies, na plátně v hlavní roli o čtyři roky později ve filmu Žbluňk!. Premiéru na Broadwayi si odbyl ve hře Nory Ephronové Lucky Guy.

Je držitelem několika Zlatých glóbů a dvou Oscarů za hlavní role v dramatech Philadelphia a Forrest Gump. Řadu hraných filmů, dokumentů a televizních seriálů sám produkoval, je také autorem několika filmových a televizních scénářů. V roce 2018 vyšla česky jeho sbírka povídek Neobvyklý typ.

Jeho nejnovější román z filmového světa vydalo nakladatelství Motto v překladu Petra Eliáše.