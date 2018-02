Každá knížka má nějaký osud, říká zakladatel knihovny Libri prohibiti

Dokument vás zavede do knihovny zakázané literatury z doby komunistické totality. Právě díky knihám a časopisům, které lidé přepisovali na psacích strojích, množili na cyklostylu, nebo i na nelegálních kopírkách, se dařilo šířit „nežádoucí“ myšlenky, názory, informace, zkrátka všechno to, co se režim usilovně snažil zadusit.

