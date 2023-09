Milan Kundera obsadí poslední místo v takzvaném čestném kruhu na brněnském Ústředním hřbitově

Poslední volné místo v tzv. čestném kruhu na brněnském Ústředním hřbitově připadne ostatkům spisovatele Milana Kundery. Zemřel v červenci v 94 letech v Paříži a jeho manželka Věra vyjádřila přání, aby jeho ostatky jednou spočinuly v rodném Brně. Kdy se tak stane, není zřejmé a záleží na vůli Kunderovy manželky, která hledá správný čas pro jejich přemístění. Na tiskové konferenci to ve středu řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Brno 22:37 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední volné místo v tzv. čestném kruhu na brněnském Ústředním hřbitově připadne ostatkům spisovatele Milana Kundery | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Kundera prožil v Brně svůj mladý život až do maturity v roce 1948, pak odešel studovat do Prahy. V roce 1975 emigroval do Francie. K Brnu měl však celý život vřelý vztah a letos na jaře, krátce před jeho smrtí, mohla díky jeho daru vzniknout jako součást Moravské zemské knihovny Knihovna Milana Kundery, kde je uložena jeho osobní knihovna.

Její součástí je kromě knih, recepcí a kritik jeho díla i část listinného archivu včetně korespondence. Na konci srpna byly do Brna převezeny další jeho knihy.

Kunderovo dílo se vrací do Brna. ‚Bude dál žít tam, kde se narodil, v Brnečku,‘ říká jeho manželka Věra Číst článek

Až budou Kunderovy ostatky na Ústředním hřbitově, spočine vedle řady dalších významných brněnských osobností, jimiž byli například Karel Absolon, Ivan Blatný, Gustav Brom, Rudolf Firkušný, Bohuslav Fuchs, Leoš Janáček, Jiří Mahen či Jan Skácel. „Jsme připraveni, až paní Kunderová nazná, že nastal správný čas pro převoz ostatků, jí být nápomocni,“ řekla Vaňková. Kunderová při kremaci svého manžela uvedla, že si chce nechat urnu s popelem doma až do své smrti.

Na podobu náhrobku, až to bude aktuální, má být vyhlášena výtvarná soutěž.

Brněnští radní ve středu také na jednání rozhodli, že vedle každoročního příspěvku 100 tisíc korun na provoz Moravské zemské knihovny pošlou státem zřizované instituci v dalších třech letech, tedy 2024 až 2026, každý rok půl milionu korun.

Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo. Půjde o individuální dotaci přímo na činnost Knihovny Milana Kundery. „Podporou unikátního projektu, který spravuje odkaz čestného občana a světově proslulého spisovatele, vyjadřujeme, že si umístění knihovny v Brně velmi vážíme,“ řekla Vaňková.

Kunderu lze považovat za nejvýznamnějšího a světově nejznámějšího československého či českého spisovatele druhé poloviny minulého století. Po emigraci začal psát ve francouzštině a publikoval až do vysokého věku.