Z ČT3 se stala řádná stanice. Ředitel televize Dvořák chce její pokračování i po roce 2021

Rada České televize na středečním zasedání, které trvalo až do večerních hodin, schválila přechod stanice ČT3 z experimentálního do řádného režimu. Pilotní provoz končí podle generálního ředitele Petra Dvořáka právě ve středu. Program vznikl loni na konci března jako pomoc seniorům, kteří po nástupu pandemie zůstávali mnohdy sami izolovaní doma.

Zástupci kontrolního orgánu se prakticky jednohlasně shodli na tom, že tematický program je mimořádně přínosný, a to nejen pro skupinu diváků starších 65 let, pro kterou je primárně určen, ale také pro mladší diváky.

Na konci loňského března, kdy bylo vysílání zahájeno, také dosahoval program u divácké skupiny 15+ průměrného podílu na sledovanosti přes sedm procent a u nejstarších diváků dokonce přes deset procent. Ve druhé polovině roku to pak bylo okolo dvou až 2,4 procenta. U seniorů nad 65 let to byla tři až čtyři procenta.

Oblibu programu ČT3 potvrzuje i divácká spokojenost, která dosáhla za rok 2020 nadprůměrné hodnoty 8,8, což byla spolu s ČT art nejvyšší známka spokojenosti s vysíláním některého z programů na českém televizním trhu, uvedla Česká televize.

Peníze pro ČT3

Fungování kanálu si letos vyžádá 80 až 95 milionů korun. Veřejnoprávní médium má již pro letošní rok vyhrazené finance na jeho provoz, druhou polovinu bude hradit z úspor na jednotlivých úsecích. Náklady tvoří 1 až 1,5 % celkových nákladů České televize.

Budoucnost programu po roce 2021 bude záležet na případném zachování vratek DPH České televizi, o které usiluje generální ředitel Petr Dvořák. Ten chce zároveň o pokračování stanice v následujícím období vést s radou jednání při podzimním schvalování rozpočtu České televize pro rok 2022.

Programový ředitel Milan Fridrich uvedl, že pokud bude možné s projektem pokračovat, což se nakonec stalo, zaměří se Česká televize na ještě lepší cílení programu jednotlivým skupinám.

„Program bychom obohatili i o archiv pořadů České televize z devadesátých let, který by mohl být ‚naředěn‘ například hudebními koncerty,“ přiblížil.