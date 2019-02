Postava faráře seriálu Most! není dobře napsaná, tvrdí římskokatolický kněz Heryán

Postavu kněze (hraje Miloš Černoušek pod uměleckým pseudonymem Cyril Drozda) tvůrci seriálu popsali jako „exkomunikovaného duchovního pastýře svých blízkých s otevřenou, avšak alkoholem často zastřenou myslí“.

„Postava faráře mi nepřipadá dobře napsaná,“ tvrdí římskokatolický kněz Ladislav Heryán. Dodal, že každý kněz je samozřejmě jiný, „ale on mi přijde takový trochu rozporuplný. Třeba v tom, že je hodně konzervativní, přitom způsob, jakým tam žije, tomu dvakrát neodpovídá.“

Heryán přitom seriál rád sleduje, protože prostředí prý autoři popsali dost reálně. Dokonce se v něm sám „cítí dobře“. Kněz pochází z Ostravska a 17 let chodil na tajná teologická studia, kde se pak (v létě 1981) stal i salesiánem.

Hospoda Severka? Proč ne...

Církev prý u nás není dostatečně přítomna nikde. „Kněžích je málo na takové množství kostelů, jaké tady máme. Kdybych tam měl dělat kněze já, tak bych asi na faře nečekal, až za mnou přijdou lidi na mši. Určitě bych se snažil zapojit do veřejného života a hospoda je k tomu dobré místo. Já i jako kněz totiž do hospody chodím,“ přiznává.

Bývalý farář Josef Hurt působil přímo v Mostě celých devět let. Do hospody Severka sám nechodil, ale okolo ano. Seriálový Most se prý tomu skutečnému severočeskému městu podobá, ale jen částečně. „Ukazuje mnoha lidem, že město je ale taky moderní a krásné. Tak jsem to zažíval i já,“ vzpomíná Hurt.

Ze zobrazení kněze jako alkoholika už tak nadšený není. „Působí na mne vcelku sympaticky. Je to takový velmi hodný člověk. Ale jak se dostal do té své situace, opravdu nevím. Možná, že nám to seriál ještě prozradí.“

Proč se kostel stěhoval?

Farář Hurt v pořadu Českého rozhlasu Plus Vertikála reagoval i na citaci, která v seriálu zazněla. Postava faráře říká: „Věřím v Čočkinův podnikatelský talent. Jednou vydělá peníze, stane se starostou Mostu a konečně možná schválí, že náš kostel nanebevzetí Panny Marie bude zas otočenej z jihu na východ.“

„Náš starý kostel byl rozhodnutím komunistické vlády obětován ve prospěch uhlí, které mělo být pod ním. Ostatní budovy ale byly zbourány a hrozilo to i tady. Ale až mezinárodním tlakem nakonec rozhodli, že se zachrání alespoň tento gotický skvost. Proto v roce 1975 proběhla unikátní akce a kostel byl přesunut o zhruba 750 metrů,“ popisuje Hurt.

Problémy ale neskončily, protože přesunem se oltář dostal z východu na jih. Jenže, oltář by měl stát na východ. Proč? Podle římskokatolického faráře Hurta, který byl deset let členem jezuitského řádu, je východ velmi starý symbol světla, východu Slunce a odnepaměti je stavitelům doporučováno, aby stavby byly vždy orientovány právě na tuto světovou stranu.

Komediální seriál Most! si s nadsázkou bere na paškál i nesnášenlivost a xenofobii. Podle kněze Ladislava Heryána je rasismus v našem národě doslova zakořeněný. „Nevyhýbá se nikomu, ani křesťanům. Je to ale běh na dlouhou trať. Cestou, jak z toho ven, je škola. Když se budou děti od malička vést k vzájemnému respektu, když budou spolu prožívat, pak se odvažuju tvrdit, že by mohly tyto kulturní stereotypy postupně ustoupit. Ale možná, že se mýlím,“ dodává duchovní.