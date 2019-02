Franta ze seriálu Most!: Romové mi vyčítají, že jsem to zahrál jen pro peníze, že je tam ponižuju

Kolem seriálu Most! České televize se strhla vlna nadšení. Fanoušci znají nazpaměť hlášky z každého dílu. Město Most tak usiluje o to, aby mohlo užívat v oficiálních materiálech a v propagacích slogan „Dycky Most!“. Reportér Jan Beneš natočil pro pořad O Roma vakeren rozhovor s Martinem Hofmannem a Zdeňkem Godlou, který v seriálu Most! hraje Frantu. Most! 19:33 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Hofmann a Zdeněk Godla, hvězdy seriálu Most! | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak zásadní je role Luďana? Nemáte strach, že už z té formy nevypadnete?

Hofmann: „Strach nemám. Ono to přestane. Zhruba za tři týdny. Zdá se, že se to celé dost povedlo. Seriál je dost oblíbený a zaplať pánbůh za to. Nedělali jsme to proto, aby se nikdo nekoukal. A bylo celkem jasné, že to neprojde bez povšimnutí.

Sice jsme neočekávali takhle velký boom, ale že bych se už teď třásl, že odteď budu hrát jen variace Luďana? To si ostatně jako herec musím ohlídat.“

Seriál je plný hlášek. Do jaké míry byly dány scénářem a kdy vznikaly na place?

Hofmann: To je tak padesát na padesát. Od Kolečka s Prušinovským je to výborně napsané. Někdy jste do textu nemuseli vůbec sáhnout a někdy to k tomu vybízelo, když kamera ještě jela, nebo i když jsme byli uvnitř scény.

Já ale věřím tomu, že to není jen o hláškách, jak to někteří chytráci prezentují – že je to o hláškách a vulgarismech. Jestli to takhle vnímají, tak jsou tupí nebo omezení.

Seriálu se podařilo na komediální platformě zmínit poměrně zásadní témata, kterých se společnost i trochu bojí.

Hofmann: Šáhlo to do něčeho, možná trochu provokativního. Do témat, o kterých se tolik nemluví. Snaha rozčeřit hladinu, ne-li do ní rovnou prásknout. Ano. Je to svým způsobem nekorektní, má to asi vyvolat nějakou debatu – to byli první impulzy, že to nebudou jenom fóry a sranda.

Velmi populární je seriálový Franta, tedy Zdeněk Godla z Chomutova. Někteří Romové mu ale vyčítají, že romské etnikum zesměšnil.

Godla: Říkají, že jsem to zahrál jenom pro peníze. Že je tam ponižuju, že se nechám ponižovat, a tak dál.

Co byste jim vzkázal?

Godla: Já jsem chtěl ukázat všem lidem, že (my Romové) se taky hned kvůli všemu neurážíme a že se umíme také zasmát.

Chcete dál pokračovat v herecké dráze? Máte už nějaké nabídky?

Godla: Mám nabídku od Petra Václava, budu hrát menší roli v Myslivečkovi.

Chtěl byste někdy hrát roli, která by vůbec nesouvisela s tím, že jste Rom?

Godla: Určitě jo. Mám rád komedie, takže spíš v komedii. A je mi jedno, jestli se někdo urazí kvůli tomu, že se nechám ponižovat. Kecal bych, kdybych tvrdil, že to nedělám také kvůli penězům. Peníze jsou dobré a zkušenost výborná.