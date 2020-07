Najdi si svého Mánesa. Zámek v Čechách pod Kosířem pátrá po nezvěstných dílech slavného malíře

Pravděpodobně desítky obrazů a kreseb od malíře Josefa Mánesa jsou stále nezvěstné. Vypátrat se je teď snaží zámek Čechy pod Kosířem. Tam malíř často pobýval a návštěvníci zámku můžou vidět největší veřejně přístupnou sbírku Mánesových maleb a kreseb v Česku. Zámek proto vyhlásil výzvu „Najdi si svého Mánesa“, která má už svůj první úspěch, informuje Český rozhlas Olomouc. Čechy pod Kosířem (Prostějovsko) 8:36 22. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojportrét šlechtičen patří mezi Mánesovy obrazy, které se našly poměrně nedávno. | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

„Vím, že na zámku bydlel a kraj si zamiloval. Hodně maloval hanácké kroje, moc se mi to líbilo,“ řekla po prohlídce zámecké expozice Josefa Mánesa Českému rozhlasu Olomouc návštěvnice Anežka Kadlčíková. Nějakým Mánesovým originálem doma na stěně by prý nepohrdla. „Nic takového ale nemám,“ dodala.

Najdi si svého Mánesa. Tak se jmenuje výzva zámku v Čechách pod Kosířem, který pátrá po nezvěstných dílech tohoto malíře. Možná ho máte doma i vy, ale ještě o tom nevíte.

Někteří lidé ale ano. Ztracené nebo neznámé Mánesovy obrazy se nedávno podařilo najít. Například dvojportrét šlechtičen ze soukromé sbírky, který redakci v expozici ukázal kastelán Martin Váňa.

„Snaha je nalézt některá z jeho nezvěstných děl. Místní často říkají, že Mánesa mají doma nebo že jeho obraz měla babička, ale teď už neví, kde skončil. Proto jsme usoudili, že by bylo fajn tyto informace prověřovat,“ řekl kastelán.

Pokud tedy lidé chtějí mít jistotu, mohou se obrátit přímo na kastelána zámku. „Mohou nám třeba na e-mail poslat fotografie obrázku, o kterém se domnívají, že je originál a my to prověříme. Pokud usoudíme, že to je originál, určitě bychom se s majitelem obrazu rádi spojili,“ dodal Váňa.

Ztracených Mánesových obrazů jsou prý desítky. Podepsala se na tom divoká léta na konci druhé světové války. „Vzhledem k tomu, že správu převzal stát, ale aniž by se o to zezačátku aktivně staral, tak se bohužel skutečně spousta věcí zmizela,“ popsal Váňa.

První vlaštovkou akce Najdi si svého Mánesa byla nabídka na odkoupení obrazu, který Josef Mánes částečně maloval. „Prověřili jsme to. Bohužel cena byla vzhledem ke kvalitě příliš veliká na to, abychom mohli obraz koupit. Na druhou stranu jsme velmi rádi, že se obraz objevil a mohli jsme ho vidět. A také si z něj udělat záznam,“ řekl kastelán Váňa.

Martin Váňa doufá, že se nově objevený obraz dostane do dobrých rukou a že budou mít štěstí při hledání dalších Mánesových děl.