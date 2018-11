Fotograf Karel Cudlín: Sověti byli okupanti. Když ale vojáci odcházeli, bylo mi jich až líto

Karel Cudlín nafotil, co zbylo z vojenských kasáren v Milovicích. Má tak dost jasný obrázek o životě a pak i odsunu sovětských vojáků z Československa.

Několik let také patřil mezi oficiální fotografy prezidenta Václava Havla. Až do roku 1989 fotil pro už neexistující týdeník Mladý svět, v devadesátých letech dělal pro Lidové noviny, Respekt nebo Revolver Revue.

A když se dnes za tou dobou ohlédne? „Mladý svět byl týdeník a Lidovky deník, což je něco jako továrna. Byla to ale fantastická a hektická doba, což jsem jako fotograf vnímal asi ještě o krapet intenzivněji,“ vzpomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Uprchlíci v Milovicích

O konec normalizace a začátek demokracie se tehdy zajímal celý svět, takže i on dostával zajímavé pracovní zakázky ze světových médií nebo agentur.

„V roce 1991 jsme se i s Danou Kyndrovou pustili do velkého cyklu fotografií o uprchlících. Ti tehdy bydleli v Milovicích, v barácích po odcházející sovětské armádě. Tehdy jsem se rozhodl tu dobu zdokumentovat a nafotil odchod sovětských vojáků jako jakýsi cyklus. Jako jakýsi konec doby revoluce.“

Při pohledu na jeho milovické a dnes už archivní fotografie prý na něj sáhne lehká nostalgie. „Mé vzpomínky mají hned několik rozměrů: jedny patří setkávání s konkrétními vojáky, v dalších pak vzpomínám na objekty a věci, které všechno obklopovaly.“

„Důstojníci komunikovat odmítali a jen nás hnali pryč. Se záklaďáky to bylo jiné. Někteří nám snad i fandili - hlavně ti, co sami pocházeli z pobaltských zemí. Otevřeně se mluvit báli, ale bylo na nich vidět, jak doufají, že k podobným změnám jako tady dojde i u nich doma.“

Vojenské ‚umění‘

Cudlín vzpomíná i na „vojenské umění“ v domech, které byly po mnoho let užívány jako kasárna.

„Také tam byly vojenské instruktážní tabule, plechové nebo snad i železné nástěnky, na zem spadlé pěticípé hvězdy, ostnaté dráty, celé domy natřené na rudo nebo naše státní vlajka, pod kterou bylo doslova nekonečné smetiště odpadků.“

A přestože to byli okupanti, prý mu jich někdy bylo opravdu líto. „Byli to řadoví, obyčejní vojáci a ti za ten systém nemohli. Občas to bylo až komické. Na letišti jsme třeba objevili dětský kočárek, ve kterém byl kýbl s barvou, se kterou se lajnovaly čáry, podle kterých pak přistávala letadla. Na druhou stranu z toho prostředí šel strach, protože SSSR tehdy ještě ovládal velkou část světa, přitom to byl medvěd na hliněných nohou,“ dodává fotograf své postřehy z počátku 90. let.

Fotil jsem Václava Havla

Cudlín se dostal i na místa, která mu dnes může kdekdo závidět. Třeba když fotografoval pro Správu Pražského hradu a od roku 1996 do roku 2003 se stal jedním z pěti oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla.

„Mohl jsem být v blízkosti tak významného státníka a podívat se na místa, kam bych se určitě sám jen tak nedostal.“ Prý ale nikdy nebylo nějaké tabu, tedy co nafotit nesmí.

„To byly věci založeny na nějaké dohodě a slušnosti. Měl jsem dokumentovat průběh cesty někam, nebo někoho, kdo sem přijel. Ono nešlo o to někoho zesměšnit, a když se řeklo: tohle nefotit, tak se samozřejmě fotoaparáty schovaly.“

Dohromady šlo o zakázku třeba na několik dní v měsíci, ale taky z toho vznikly možná až tisíce fotek, které jsou dnes zřejmě uložené v archivu Pražského hradu.

„Já vždy rád fotil portréty černobíle, ale těch opravdu důležitých dodnes zbylo několik desítek. Víc jich nebude,“ říká závěrem Karel Cudlín.