Klášter vyhlásil sbírku na opravu unikátní fresky. Poškodil ji požár, museli ji rozřezat na 638 dílků

O záchranu unikátní nástropní fresky usilují lidé, kteří se podílejí na obnově kláštera v Chotěšově. Dílo slavného malíře Františka Julia Luxe z 18. století znázorňuje Jákobův sen. Umělec ztvárnil rozsáhlý výjev, ve kterém andělé sestupují a vystupují po schodišti mezi nebem a zemí. Malba je na řadě míst poškozená, pomoci by mohly peníze z veřejné sbírky. Chotěšov (Plzeňsko) 13:42 10. června 2023

Vzácná freska znázorňující Jákobův sen čeká v chotěšovském klášteře na záchranu. Svůj sen mají i lidé, kteří se podílejí na obnově národní kulturní památky. Přejí si, aby dílo slavného malíře mohly vidět další generace. Na obnovu fresky je zapotřebí minimálně osm milionů korun. Správa kláštera proto vyhlásila veřejnou sbírku.

Na fresce je znát, že není v nejlepším stavu. Poslechněte si víc

Fresku mohou návštěvníci spatřit v rámci prohlídkového okruhu. Trasa skýtá třetinu konventní budovy, vede od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně do kapitulní síně a nakonec do nejvyššího místa, na schodiště s největší nástropní freskou v západních Čechách.

„V roce 1991 došlo při opravě na střeše k požáru, který fresku velmi poškodil. Freska byla sejmuta a rozřezána na 638 dílků. Po deseti letech, když se na to sehnaly peníze, byla znovu osazena na původní místo,“ vysvětluje Filip Hrubý, ředitel správy kláštera.

Uplynulo ovšem už 22 let od znovuosazení a na fresce je znát, že není v nejlepším stavu. „Proto jsme přistoupili k založení transparentního účtu a veřejné sbírky a pokusíme se vybrat prostředky na její další restaurování. Lidé mohou přispět skrz QR kódy rozmístěné po klášteře. Zároveň bychom chtěli spustit aplikaci, která by pomocí virtuální techniky fresku oživila a navíc by do ní byl implementován QR kód vedoucí k platbě,“ popisuje Filip Hrubý.

Návštěvníci mohou přispět i při různých akcích, které se v Chotěšově konají. Blíží se například Den s malými pivovary, který se uskuteční 17. června. Vrcholem pak bude benefiční akce Večer pro klášter Chotěšov 5. srpna, kde jako hlavní hvězda zazáří Janek Ledecký s kapelou.