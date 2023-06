Začalo to třiceti pěti korunami pokuty, teď prý Jakub Šanda čmárá po zdech a ještě mu za to platí

Čmárá po zdech a ještě mu za to platí. Jednačtyřicetiletý Jakub Šanda z Českých Budějovic je příkladem člověka, který si ze svého kontroverzního koníčka udělal povolání. Na zakázku zdobí takzvaným graffiti artem nevyužité plochy pro města i firmy.

„Přišlo to zhruba před osmi, devíti lety, kdy jsme byli na magistrátu a řešili jsme legální plochy, na kterých bychom se v Českých Budějovicích mohli realizovat. A jedna úřednice přišla s nápadem pomalovat nové podchody u hřbitova Otýlie do ulice Pražská. A to byl ten zlom,“ popisuje Jakub.

Kontrolované kolorování ploch uměleckými graffiti se ukazuje jako výhodnější, než čekání na to, až provokující místa pomalují živelně nezkušení sprejeři. „Město ví, že v tomto odvětví už máme takový respekt, že se nám stane málokdy, aby naše práce někdo otagoval. Navíc na své zakázky dáváme záruku, takže je-li potřeba, malbu opravíme,“ říká profesionální graffiti writer.

I Jakub Šanda býval na začátku mladý sprejer bez respektu. „Každý rybář začne pytlačkou. Jednou jsem jako hodně mladý kluk pomaloval vlak, chytli mě tam policajti a asi za třičtvtrtě roku mi přišlo domů, že mám zaplatit 35 korun za poškození stejnokroje, protože si policista při zásahu udělal díru na kalhotách,“ vzpomíná Jakub s úsměvem.

J ména hloupých na všech sloupích

Rčení „jména hloupých na všech sloupích“ slýchal doma během dospívání taky mnohokrát. Jeho umělecké jmého, tag, který i na těch „sloupích“ v Českých Budějovicích a jinde v republice najdete, je Regie 257. Pod tímto pseudonymem i produkuje muziku. „Rap přišel ruku v ruce s graffity kulturou,“ říká zpěvák, který má na kontě už několik alb, na posledním s názvem Aura spolupracoval se zlínským DJem Fattem.

Inspiraci pro své texty i obrazy hledá všude kolem sebe. Jednu ze svých písní věnoval například Karlu Krylovi (Kryl mi záda Karel). Obrazovou poctu zase složil v Českých Budějovicích ve formě graffity portrétů rodákům Martě Kubišové a Karlu Rodenovi.

„Když jsme to s kolegou Lukášem Michalem měli rozdělané, volala mi paní z magistrátu, kde jsme, proč nemalujeme, že je tady pan Roden a chce se s námi seznámit. Jenže my ten den byli zrovna někde jinde. Tak bohužel o tohle setkání s hereckým idolem jsme přišli...“

Lukáš Michal a Jakub Šanda malují streetart na objednávku | Foto: Anna Vrhelová | Zdroj: Český rozhlas