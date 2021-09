Legendární Běchovice ozdobil ženský rekord. ‚Jsem z toho času překvapená,‘ hlásila v cíli Stewartová

Jednadvacetiletý Zajíc v poslední části závodu nastoupil druhému v cíli Viktoru Šináglovi, který doběhl o 18 sekund později. Pro třetí místo si pak doběhl Vladimír Marčík.

Mezi ženami měla závod v režii Stewartová, která si tak mohla spravit chuť po neúspěšné kvalifikaci na olympiádu v Tokiu, kde mohla startovat na maratonské trati.

V neděli zvítězila téměř o minutu před druhou Terezou Hrochovou a třetí Terezou Novotnou.

„Určitě jsem hodně překvapená z toho času, protože jsem to běžela lépe než loni. Závod se mi běžel dobře, cítila jsem únavu, ale nohy spolupracovaly. Pro nás při tom běhu bylo to počasí docela vyčerpávající. Určitě jsem cítila více tlak a stres. Tím, že se to ale běží dohromady s klukama, tak jsem vnímala ty kluky okolo sebe a ani nevím, kdy Terka odpadla, protože jsem ji pak už neslyšela a mohla se soustředit sama na sebe,“ prozradila vytrvalkyně ze Spartaku Praha 4 pro web atletika.cz.

V běchovické historii byla lepší pouze Keňanka Nancy Wambuaová (33:18). Podrobné výsledky letošního 125. ročníku závodu Běchovice - Praha, který je nejstarším nepřerušeným vytrvaleckým podnikem v Evropě.