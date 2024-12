Uplynulý rok byl speciální. Připravovala jsem se sama a zažila svůj životní úspěch, říká Ogrodníková

„Myslím, že tenhle rok byl hodně speciální tím, že jsem se připravovala sama a zažila svůj životní úspěch,“ shrnuje úspěšný rok do jedné věty Nikola Ogrodníková.

Když v roce 2018 získala stříbro na mistrovství Evropy a o rok později hodila oštěpem osobní rekord 67 metrů a 40 centimetrů, předpovídali jí odborníci podobnou kariéru jako Barboře Špotákové. Jenže přišla zranění, nemoci a výrazný pokles výkonnosti. I proto před olympijskou sezonou udělala radikální změnu.

Příprava bez trenéra

„Trénovat a povzbuzovat se sama na tréninku bylo ze začátku těžké. Když máte trenéra a víte, že trénink není dobrý, může vás povzbudit, uklidní vás. Ale já nikoho neměla, musela jsem si s tím ve své hlavě poradit sama. Ale zase jsem měla doma super partnera, který mi pořád dával naději, že špatné dny vůbec nic neznamenají,“ popisuje Ogrodníková.

K trpělivosti jí pomohl životní partner hokejista Petr Vrána, se kterým nejen žije, ale i vychovává Petrova syna Lea. Navíc čerpá i ze sportovních zkušeností útočníka třineckých Ocelářů.

„Hlavně jsem ráda, že je Petr z jiného prostředí a není z individuálního sportu. Právě proto je pro mě hezké vidět, jak (v kolektivním sportu) pracují, jak to mají nastavené. Je to zajímavé. Když se to prolne do mého světa, určitě si z toho můžu něco vzít,“ říká oštěpařka.

Sama Ogrodníková bruslí výborně a tak jí nedělá problém postavit se na led. Na druhou stranu i Vrána si sám vyzkoušel, jaké to je házet oštěpem.

„Zkoušel to před olympiádou. Když jsem šla na stadion na trénink, sám si házel, takže ho to asi bavilo. Házel na boso a hodil kolem 30 metrů, takže myslím, že na hokejistu to bylo slušné,“ chválí svého partnera Ogrodníková, která se chce sama připravit i na další olympijské hry, na kterých bude v roce 2028 obhajovat bronz.