Chceme se dostat na barážovou příčku. Nižší cíle by byly alibismus, hlásí kouč Líšně Vrba

Po víc než roční pauze zase vedl Pavel Vrba trénink profesionálního fotbalového klubu. Bývalý reprezentační kouč zahájil zimní přípravu s druholigovou Líšní. Brněnský klub má od konce minulého roku nového majitele Igora Faita, který otevřeně mluví o touze postoupit do nejvyšší soutěže. Brno-Líšeň 14:10 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pavel Vrba má za sebou první trénink u druholigové Líšně | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Že si nové vedení fotbalové Líšně vybralo jako vhodného trenéra pro boj o postup kouče Pavla Vrbu zveřejnil brněnský klub už v prosinci. Tehdy Vrba připouštěl, že detailně zatím tým nezná. Čas do začátku zimní přípravy tak trávil i studováním nových svěřenců a pracoval na shánění posil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si trenéra Pavla Vrba po prvním tréninku v Líšni

„Podíval jsem se na nějaké předešlé zápasy. Zimní pauza je ale dlouhá, přišli noví hráči a možná pro fotbalisty došlo i ke změně ve vedení tréninku. Uvidíme, jak splním cíle, které se zde po mně budou chtít,“ přiznal kouč Vrba.

Trio posil

Hned v první den přípravy se Vrbovi hlásilo trio zkušených posil - záložníci Jaroslav Málek a Martin Pospíšil a také obránce Luděk Pernica. Ten pod trenérem hrával v Plzni a Vrba se podle něj nijak výrazně nezměnil.

„Je stejný. Už na prvním tréninku to bylo náročné. I na mě křičel už určité věci, které jsou potřeba zlepšit. Rok a půl jsem pod ním působil v Plzni, takže vím, co od něj očekávat. Chce moderní fotbal přenášet i na obránce a stopery. Pro mě to není nic nového,“ tvrdí Luděk Pernica.

Příchody do Líšně tím končit nemají, konkrétní jména ale trenér Vrba nekomentoval. Výjimku udělal u záložníka Milana Petržely, kterého taky vedl v Plzni a který si hledá nové působiště po konci ve Slovácku. „Bavili jsme se. V určitou chvíli se to ale nerozvíjelo dál,“ přiznal Vrba.

2:15 Pauza od trénování mi pomohla. Teď se těším na novou výzvu a chci s Líšní do ligy, hlásí kouč Vrba Číst článek

Líšeňské příchody mají jasný cíl - okamžitě zvednout kvalitu devátého týmu druhé ligy. Nový majitel Igor Fait totiž oznámil, že už na konci této sezony chce hrát minimálně baráž o postup do první ligy, což znamená posunout se v jarní části mezi nejlepší trojici.

„Chce, aby se Líšeň dostala do ligy. To je realita. My to bereme. Říkat, že bychom chtěli skončit do šestého místa, by byl alibismus. Neshodovalo by se to s tím, o čem se bavíme v kanceláři. Chceme se dostat na barážovou příčku a doufám, že se nám to podaří,“ vyhlásil Vrba.

Pro Vrbu je takový úkol novinka, ve druhé lize dosud jako trenér nepůsobil a kromě reprezentace vedl největší české kluby jako zmíněnou Plzeň nebo Spartu.

„Tlak bude podobný. Samozřejmě to není Liga mistrů, ale druhá liga. Všichni hráči i my v realizačním týmu to budeme brát vážně, protože každý zápas pro nás bude důležitý. Chceme dokázat, že máme na postup do ligy,“ věří Vrba.

Na přípravu na jarní část sezony má Pavel Vrba v Líšni dost času, druhá liga se rozjede až první březnový víkend.