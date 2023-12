Vrba slaví životní jubileum, čerstvý šedesátník patří k nejúspěšnějším trenérům v historii ligy

Úspěšný fotbalový trenér Pavel Vrba ve středu 6. prosince slaví 60. narozeniny. I jako fotbalista patřil k velkým talentům. Z Přerova si ho vytáhl Baník Ostrava, hrál na mistrovství světa dvacetiletých v Mexiku, ale kvůli zranění nakonec většinou nastupoval jen ve druhé lize. Jako trenér se ale vypracoval mnohem více. Zlín 12:31 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Na vrcholné úrovni se jako kouč pohybuje už dvacet let a patří na klubové úrovni vůbec k těm nejúspěšnějším v historii.

„Pomalu končila moje hráčská kariéra a musel jsem se rozhodnout, co dál. Dostal jsem nabídku jít trénovat mládež Baníku Ostrava, tehdy to byli prvňáci,“ vrací se ke svým trenérským začátkům do roku 1996 Pavel Vrba. K mužskému fotbalu se v pozici kouče dostal poprvé v roce 2002 jako asistent u ostravského Baníku.

Chvíli mužstvo i vedl jako hlavní, následně pak ale znovu byl asistentem Františka Komňackého, se kterým se podepsali pod zisk ligového titulu.

„Vzpomínám samozřejmě na Ericha Cviertnu, to byl člověk, který mi strašně pomohl a pak samozřejmě Franta Komňacký, vzpomínal Vrba na své první dva trenérské mentory. Přes Žilinu se následně dostal na lavičku Plzně, kde začala jeho nejslavnější éra.

Vrbova koncepce byla tehdy na české scéně revoluční. Do hráčů dostal ofenzivní pojetí, odvážnou hru a hlavně mnohem efektivnější využívání křídelních hráčů.

Tři mistrovské tituly, třikrát Liga mistrů, vítězství v domácím poháru i Superpoháru



Pavel Vrba dnes slaví 60. narozeniny. Trenére, za celý klub i za všechny viktoriánské fanoušky přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně radosti do dalších let! pic.twitter.com/6AKGSH8G6B — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) December 6, 2023

Z Plzně do reprezentace

Pod jeho vedením vyrostli ve velké hráče třeba Milan Petržela, Václav Pilař, David Limberský, Tomáš Jiráček nebo Vladimír Darida. Všechno pozdější reprezentanti. A výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Po dvou úspěšných taženích až do skupiny Ligy mistrů a stejnému počtu mistrovských titulů pak přišla pro Vrbu nabídka posunout se zas o krok dál.

„Čeká nás kvalifikace mistrovství Evropy do Francie a musíme postoupit. Proto jsme si vybrali nejlepšího, nejúspěšnějšího trenéra, kterého jsme si přáli,“ říkal po angažování Pavla Vrby k reprezentaci tehdejší svazový šéf Miroslav Pelta.

Remíza s Chorvatskem a prohry se Španělskem a Tureckem ale znamenaly předčasný návrat domů z evropského šampionátu a také Vrbův konec.

Devět gólů od Mladé Boleslavi a konec. Zlín odvolal trenéra Vrbu, vedení hledá nástupce Číst článek

Svůj výčet úspěchů Vrba následně rozšířil o další titul a účast v Lize Mistrů s Plzní. Po zkušenosti z bulharského Razgradu se vrátil na tuzemskou scénu, kde se však neúspěšně pokoušel vzkřísit Spartu, návrat do Baníku pro něj taky nedopadl nejlépe a ani dosud jeho poslední ligové angažmá na lavičce Zlína neskončilo nejlépe.

Vrba sice téměř zázračně zachránil Zlín v lize, ale říjnová porážka 5:9 od Mladé Boleslavi byla moc na vedení klubu i snad na Vrbu samotného.

„Když to bylo 3:1, tak jsem věřil, že vyhrajeme. Za sedm minut bylo najednou 3:5, tak to jsem ještě nezažil a to si za rámeček nikdo z nás nedá, ani já.“

Tak znělo zatím poslední vyjádření Pavla Vrby coby ligového trenéra. Čerstvý šedesátník odkoučoval celkem 339 utkání v nejvyšší soutěži, což ho řadí na sedmé místo českých historických tabulek. V počtu vyhraných zápasů je s číslovkou 191 první.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 12. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 17 14 2 1 42:12 44 2. Slavia 16 12 3 1 30:11 39 3. Slovácko 17 8 5 4 21:17 29 4. Olomouc 17 8 4 5 27:20 28 5. Plzeň 15 8 2 5 34:23 26 6. Mladá Boleslav 15 8 2 5 32:25 26 7. Ostrava 16 7 3 6 22:15 24 8. Liberec 16 5 6 5 23:24 21 9. Bohemians 1905 16 6 3 7 13:19 21 10. Teplice 16 5 5 6 13:15 20 11. Hr. Králové 16 4 5 7 17:23 17 12. Jablonec 16 3 7 6 15:21 16 13. Karviná 16 4 1 11 18:29 13 14. Pardubice 17 3 4 10 13:25 13 15. Zlín 16 2 5 9 15:37 11 16. Č. Budějovice 16 3 1 12 15:34 10