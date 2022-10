Nasazení a stejná atmosféra v kabině, přeje si před duelem v Kosovu slávistický obránce Douděra

V minulém ročníku Evropské konferenční ligy prošli fotbalisté Slavie až do čtvrtfinále, v aktuální sezoně ale můžou soutěž opustit už po základních skupinách. Pražané budou o udržení naděje na postup do play-off hrát v Kosovu proti místnímu týmu Ballkani – a v utkání by chtěli potvrdit dobré výkony v posledních zápasech domácí ligy.

Priština 15:18 27. října 2022