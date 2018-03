Bohemians jsou v Ďolíčku stoprocentní. 'V tabulce se budeme dívat nahoru,' plánuje kouč Hašek

Na stadion v Ďolíčku se v jarní části sezony pro ligové body nejezdí. Fotbalisté Bohemians 1905 totiž po Brnu a Dukle porazili také Teplice. Klokani vyhráli ve 21. kole 2:0 a v ligové tabulce chtějí tlačit i na Jablonec či Spartu. Praha 10:10 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Bohemians vyhráli i třetí domácí zápas v jarní části soutěže | Foto: Pavel Jiřík ml. | Zdroj: www.bohemians.cz

„Jedna věc je vyhrát zápas a druhá věc je vyhrát ho proto, že si za tím od první do poslední minuty jdete,“ těší trenéra Martina Haška hlavně, jakým způsobem zatím Bohemians 1905 vyhrávají domácí zápasy.

Třikrát byli lepším a aktivnějším týmem, platilo to i pro utkání s Teplicemi. Klokani měli více šancí, většinu času drželi míč a vytvářeli si šance. To vše jen pár dní po podpisu nájemní smlouvy, která klub stabilizovala na ikonickém stadionu na dalších 10 let.

„Až na krátké úseky jsme byli lepším týmem a výsledek je logické vyústění toho, co se na hřišti odehrávalo. Měli jsme i víc šancí, než abychom vstřelili jen dva góly, ale pro nás jsou i dva góly gólostroj,“ pousmál se trenér.

Klokani totiž nepatří zrovna mezi střelecky nejlepší týmy v lize, ve 21. zápasech skórovali jen dvacetkrát, což je nejmíň z týmů v horní polovině ligové tabulky.

„U nás je největší problém vstřelit góly, moc jsme jich nedali a dost se na ně nadřeme. V poli hrajeme hodně dobře, ale musíme to potvrzovat,“ uvědomuje si David Bartek, který zlomil bezbrankový stav utkání s Teplicemi na začátku druhého poločasu.

Bohemians 1905 měli v lize dlouhé roky často pověst především bojovného týmu, který měl svoji hru založenou na běhání a důrazu, teď to ale vypadá, že se časy změnily.

„Já jsem to tady zažil, takže je to daleko lepší, že se prezentujeme fotbalově. I pro diváky je to koukatelnější a atraktivní, vytváříme si dost šancí,“ je rád záložník David Bartek.

Klub z vršovického Ďolíčku si upevnil výhrou nad Teplicemi sedmé místo, a neměli by se ho už týkat boje o záchranu

„Pravděpodobně by 31 bodů mělo stačit na záchranu, takže se budeme dívat na situaci, která je v nejbližším okolí před námi. V příštím utkání jedeme do Jablonce a můžeme se poměřit s týmem, který je na jaře nejlepší,“ těší se už trenér Martin Hašek na zápas na stadionu pátého Jablonce.

A ještě blíž, jen o čtyři body před Bohemians, jsou v tabulce rivalové z pražské Sparty.

HET liga (PLATNÉ K 19. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 20 16 3 1 37:8 51 2. SK Slavia Praha 21 12 6 3 37:12 42 3. FC Slovan Liberec 21 11 5 5 31:22 38 4. SK Sigma Olomouc 21 10 7 4 26:15 37 5. FK Jablonec 21 10 6 5 34:21 36 6. AC Sparta Praha 21 9 8 4 29:18 35 7. Bohemians Praha 1905 21 8 7 6 20:16 31 8. FK Teplice 21 7 6 8 24:25 27 9. MFK Karviná 21 6 5 10 25:29 23 10. FK Dukla Praha 21 6 5 10 22:37 23 11. FC Vysočina Jihlava 21 7 1 13 23:38 22 12. FK Mladá Boleslav 21 6 3 12 23:35 21 13. FC Fastav Zlín 21 5 6 10 20:35 21 14. 1.FC Slovácko 21 4 8 9 18:27 20 15. FC Zbrojovka Brno 21 5 4 12 14:30 19 16. FC Baník Ostrava 20 2 6 12 23:38 12