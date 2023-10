O reprezentaci se stará i bezpečnostní manažer. Spolupráce s Albánci je dobrá, stadion je pěkný, chválí

České fotbalisty čeká klíčové utkání v evropské kvalifikaci. V Tiraně se utkají s domácí Albánií. Duel provázel ohromný zájem albánských fanoušků o vstupenky, o které žádalo tři sta tisíc lidí. A taky ho provází spousta práce v zákulisí a zázemí. Radiožurnál Sport proto navštívil hráčský hotel v Tiraně, kde si s bezpečnostním manažerem Jakubem Schořem povídal reportér Jaroslav Plašil. Tirana 14:07 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Air Albania Stadium v Tiraně | Zdroj: Profimedia

V Tiraně je krásný slunný den. Má to nějaký vliv na vaší práci?

Ani ne. Maximálně jsem si v úterý spálil čelo, když jsem chodil se členy místní policie po městě. Jinak to ale vliv na práci nemá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bezpečnostním manažerem české reprezentace Jakubem Schořem o utkání v Albánii

Patří obchůzky města s policií k vaší práci?

Je dobré znát dobře místo, kam jedeme, takže je to důležitá součást.

Co vás konkrétně od místních složek zajímá?

Když se bavím o tomto utkání, tak jsme tu spolupráci započali dlouho dopředu už po utkání, které jsem s Albánií odehráli doma. Řešíme záležitosti okolo týmu a potom okolo fanoušků a samotného utkání.

Co se týče hráčů, tak mi jde o to, aby měli zajištěnou bezpečnost a mohli se soustředit jenom na to utkání. Zajišťuji jim eskortu většinou jen na utkání, ale tady jí mají po celou dobu pobytu. Policii jsem požádal i o zvýšenou ostrahu hotelu, aby nedocházelo k rušení hráčů, jak to občas vidíme u jiných zápasů.

Taky nám jde o to, aby se fanoušci měli kde sejít. Místo samozřejmě nemůžeme vybrat bez konzultace s policií. Když se místo vybere, musíme se postarat, aby bylo bezpečné pro všechny. Byla nám doporučena jedna restaurace, která bývá často používána, když se přijede zahraniční tým. Proti tomu jsme nic neměli. Dojde tam k oddělení našich fanoušků a místních, takže se nepotkají, což je dobré.

Už dnes od 20:45 nás čeká kvalifikační souboj o EURO 2024 proti Albánii. Živý přenos můžete sledovat na ČT sport #ceskarepre pic.twitter.com/pTF87R1xIY — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 12, 2023

Lepší místo pro fanoušky

Prošel jste si i cestu z restaurace na stadion?

Prošel jsem si jí. Trvá to 10 až 15 minut. Bude to samozřejmě za asistence policie, protože tohle se bez nich neobejde i kvůli dopravním uzavírkám.

Jak na vás působí stadion? Je pro vás dostatečně přehledný?

Na první dobrou mi připomíná slávistický Eden. Je to podobné i v tom, že se tu hrálo loni finále Konferenční ligy. Eden ho hostil zase letos. Jinak to ale vypadá spíš jako v Trnavě.

Podařilo se nám vyjednat důležitou věc pro naše fanoušky. Sektor hostů byl přemístěn ze spodního do horního patra, což je daleko lepší. Při minulém utkání, které tady Albánie hrála s Polskem, vhazovali z horního patra domácí fanoušci různé předměty dolů. Poláci jim to zase vraceli nahoru. Proto jsem chtěli naše fanoušky dostat nahoru, aby k tomuhle nedocházelo. Jinak je to dost specifik. Třeba turnikety v horním patře.

Stadion v Tiraně je specifický, říká bezpečnostní manažer reprezentace. Souček se těší na atmosféru Číst článek

Je stadion neustále hlídaný?

Stadion je hlídaný 24 hodin denně. Na stadionu jsou restaurace. Člověk tam může přijít a sedět v podstatě na VIP tribuně. Během zápasu tam bude prezident Albánie i prezidenti albánské a české fotbalové asociace. Tyhle prostory jsou běžně hlídané pořadatelskou službou, což je pro mě zvláštnost.

‚S Albánci se spolupracuje dobře‘

Jak pro vás jako fotbalového fanouška působí stadion s nákupním centrem?

Nejsem toho úplně příznivcem. Koukám na to i z profesního hlediska, že se to hůř hlídá. Máme i rozdělené funkce. Někdo zodpovídá za stadion, někdo za nákupní centrum a někdo za restaurace. V tomhle je to složitější. Samotný stadion je moc hezký.

Jak se spolupracuje s Albánci?

Máme s nimi velmi dobrou spolupráci. Je to založené na osobních vazbách, které tu mám už několik let. Hodně vstříc nám vychází i styčný důstojník české policie, který je dislokovaný tady v Tiraně.