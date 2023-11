Jsem na tým hrdý. Nevěřili bychom, že budeme mít ve skupině plný počet bodů, říká plzeňský útočník Chorý

Fotbalisté Plzně jako první český tým v historii vyhráli první čtyři zápasy v základní skupině některého z evropských pohárů. Po vítězství 1:0 nad Dinamem Záhřeb si zajistili s předstihem první místo a postup do osmifinále Evropské konferenční ligy. Jediný gól vstřelil už v prvním poločase z penalty Tomáš Chorý. Plzeň 11:21 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost fotbalistů Plzně | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Jakmile byla písknutá penalta, tak jsem přestal všechno vnímat a soustředil jsem se. Věděl jsem hned, že ji chci kopnout doleva,“ popisoval po zápase jedinou gólovou situaci útočník Tomáš Chorý, který rozhodl už předchozí vzájemný duel v Záhřebu rovněž z penalty. Jeho Viktoria nakonec těsný náskok udržela, i když se soupeř v nastaveném čase chvíli radoval z vyrovnání.

„Nebylo to příjemné, protože jejich minulý zápas už takhle v závěru otočili,“ říkal plzeňský kapitán Lukáš Kalvach, který se svými spoluhráči protestoval u rozhodčího Sidiropoulose, když v nastavení překonal gólmana Staňka hlavičkující Sandro Kulenović. Video naštěstí pro Viktorii odhalilo předcházející ofsajd.

„Já jsem bojoval za faul na gólmana, ale nakonec se ukázalo, že byl stejně v ofsajdu, takže je dobře, že to tak dopadlo,“ popisoval Kalvach.

Nervy v závěru

Dramatický závěr zápasu sledoval už jen z lavičky autor jediné trefy Tomáš Chorý. Svým spoluhráčům přitom o přestávce radil, aby vyvinuli větší tlak na řeckého sudího, podobně jako to dělali fotbalisté Dinama.

„Už jsem měl žlutou kartu, takže jsem na rozhodčího nechtěl nic moc mluvit. Ale říkal jsem klukům, ať na něj zatlačí, protože vždycky, když byl faul na nás, tak se kolem rozhodčího seběhlo několik hráčů Dinama. My jsme v tomhle takoví hodní,“ prozradil útočník Plzně.

„U gólu v závěru jsem nejdřív myslel, že se řeší faul na gólmana, ale po zápase mi říkal Kopi, že to viděl a byl to jasný ofsajd. Lidi tady ale byli našponovaní, jak to dopadne,“ zmínil čerstvý reprezentant Chorý také spoluhráče Jana Kopice. Rekordní čtvrtá výhra ve čtvrtém utkání základní skupiny posílá Viktorii přímo do osmifinále Konferenční ligy.

Příprava na jaro

„Jsem na tým hrdý. Je to něco neuvěřitelného. Kdyby nám před začátkem skupiny někdo řekl, že po čtyřech zápasech budeme mít plný počet bodů a jistý postup, tak tomu asi nikdo neuvěří,“ doplnil.

A úspěšný podzim na evropské scéně těší také Lukáše Kalvacha: „Je to krásné. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli. První místo je výhodné i tím, že jdeme přímo do osmifinále. Skupinu teď nějak dojedeme a pak na jaře se budeme snažit udělat nejlepší výsledek.“