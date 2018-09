Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, stojí v textu jedné z písní Jaromíra Nohavici. Ne, že by se snad ve fotbalové Spartě báli nejhoršího, ale Letenští v létě kromě několika hráčských posil angažovali i jednoho muzikanta. Písničkář Jan Pokorný, známý jako Pokáč, má teď každý měsíc ve svém songu glosovat dění v klubu. Praha 21:05 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparty po remíze v Karviné | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Vždycky jsem byl sparťan, vždycky jsem chtěl hrát za Spartu. Teď za ni hraju trošku jinak, než jsem původně myslel, ale je to super,“ říká Jan Pokorný alias Pokáč.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Písničkář Pokáč chtěl hrát za Spartu, teď pro ni aspoň skládá písně

Po pohárovém fiasku a dvou srpnových ligových ztrátách možná ještě není všem na Letné do zpěvu, a tak Sparta představila novou posilu, i když ta svým fotbalovým umem a góly tým nespasí. Teď už tedy nemají sparťanští fanoušci jen Zpívej, kdo jsi sparťanem nebo Železnou Spartu. Písničkář Pokáč výrazně rozšiřuje klubový hudební repertoár. A jak dlouho podobné písničky vznikají?

„První verze je během pár minut. Důležité je přijít na to, o čem to bude, aby to bylo zajímavé. V té nové to bylo i Nicovi, tak se zkusím vžít do jeho kůže a třeba když si nandám jeho dres, tak dosáhnu i jeho kvalit,“ popisuje Pokáč, který se dočkal i zpětné vazby přímo od některých letenských fotbalistů.

„Když jsme nahrávali první song, tak ho pouštěli některým hráčům a konkrétně třeba David Bičík, který je zárovn můj oblíbenec, protože vypadá trochu jako já, s Vašoněm (Lukášem Váchou) přišli a říkali, že je v pohodě,“ říká Pokáč.

Mimochodem, ve svém debutovém sparťanském songu před měsícem Pokáč připomínal vyřazení z Evropské ligy a tím jako by píchl do vosího hnízda, protože ne všechny reakce na sociálních sítích Sparty byly zrovna pozitivní.

„Někomu se to líbilo, někomu přišlo, že si z něj Sparta dělá legraci, což tak samozřejmě není,“ říká Jan Pokorný alias Pokáč a s úsměvem dodává, že poslední písnička letošní sezony bude o mistrovském titulu.