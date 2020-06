Slavia titul obhájí, snad ji ale Plzeň potrápí, shodují se před nadstavbou bývalí reprezentanti

V sobotu začne nadstavbová část fotbalové ligy. Ta určí, kdo získá titul, které týmy budou hrát evropské poháry, kdo sestoupí a koho čeká ještě boj o záchranu v baráži. Před startem skupiny o titul si bývalí reprezentanti přejí, aby Plzeň ještě zkomplikovala Slavii cestu za titulem. Zároveň se ale shodují v tom, že Pražané loňský triumf zopakují. Praha 16:26 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý reprezentační útočník Jan Koller (vlevo) během charitativního zápasu Realu Top Praha proti výběru Jakuba Voráčka. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Jsem rád, že tím Plzeň ještě zamíchala a že Slavia ještě titul nemá. Pořád je o co hrát a bude to zajímavé. Ještě to bude mít náboj,“ těší se na nadstavbovou část fotbalové ligy nejlepší střelec v historii české reprezentace Jan Koller.

Ve skupině o titul se bude Plzeň v pěti zápasech dohnat šestibodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Nikdo jiný než právě tito soupeři už mistrovský pohár získat nemůže.

„Slavia se ještě musí snažit, bude to náročné. Hodně napoví hned příští kolo - Slavia hraje v Ostravě, Plzeň s Jabloncem. Slavia potřebuje vyhrát, aby měla před rozhodujícím zápasem s Plzní klid,“ tvrdí bývalý reprezentant Vladimír Šmicer, který se Slavií získal v minulosti tři ligové tituly.

Přímý souboj Pražanů s Plzní je na programu už ve středečním druhém kole nadstavby. Pokud by Slavia obě první kola vyhrála, titul už bude mít jistý.

„Koukal jsem na Slavii s Plzní a tam mě Plzeň trochu zklamala,“ říká o nedávném souboji v základní části, který skončil 0:0, bývalý reprezentační kapitán Tomáš Ujfaluši, který ale jinak Plzeň pod trenérem Adriánem Gulou chválí.

„Je vidět jeho rukopis. Hraje moc pěkný kombinační fotbal, někdy i na riziko. Snaží se kombinovat od gólmana. Je tam vidět jeho rukopis a myslím, že pod jeho vedením hrají dobře a v příštím ročníku budou ještě lepší,“ myslí si Ujfaluši.

Že by ale Plzeň v nadstavbě dohnala Slavii, si nemyslí. Stejně jako třeba člen Klubu ligových kanonýrů David Lafata.

„Přál bych si, aby se to ještě trochu zamotalo a Plzeň do toho promluvila, i když to bude mít těžké, protože pět zápasů není moc. Tím, že Slavia vyhrála poslední zápas se Zlínem, kdy to měla jen tak tak, si to myslím zachránila,“ tvrdí Lafata.

Nadstavbová část fotbalové ligy začne v sobotu a mistrovský pohár převezmou fotbalisté Slavie nebo Plzně ve středu 8. července.