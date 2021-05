Guľa skončil na lavičce Plzně, slovenský trenér klub opouští po remíze se sestupem ohroženou Příbramí

Klub na svém webu oznámil, že s Guľou končí i další členové realizačního týmu Marián Zimen, Ladislav Kubalík a Martin Kojnok.

„Pro odvolání trenéra jsme se rozhodli na základě neuspokojivých výsledků a především špatného herního projevu, s nímž jsme nebyli spokojeni delší dobu,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Viktoria týden po debaklu od mistrovské Slavie 1:5 nedokázala v sobotu doma porazit adepta na sestup Příbram. Plzeň v zápase prohrávala 0:2, a ačkoliv poté zápas otočila, v nastaveném čase umožnila Středočechům vyrovnat.

Čtyři zápasy před koncem ligové sezony zaostává na pátém místě tabulky o bod za Slováckem, které drží poslední místo znamenající účast v evropském poháru. Kdo Viktorii ve zbylých ligových zápasech a pohárovém finále proti Slavii (20. května) povede, oznámí klub počátkem příštího týdne.

„Po sobotním zápase jsme se situací intenzivně zabývali a po vzájemné dohodě s trenérem jsme dospěli k závěru, že se naše cesty rozejdou. Adrianu Guľovi i jeho kolegům se sluší poděkovat za práci, kterou zde za rok a půl odvedli,“ dodal Šádek.

Guľa přeje Plzni úspěch

Guľa uznal, že přes maximální snahu jeho práce nepřinášela očekávané výsledky. „Věřím, že je v silách Viktorky, aby nad hlavu zvedla (pohárovou) trofej a v příští sezoně hrála evropské poháry. Zůstanu i nadále fanouškem klubu i všech hráčů, které jsem zde mohl vést,“ prohlásil Guľa.

Kdo Viktorii ve zbylých ligových zápasech a pohárovém finále proti Slavii (20. května) povede, oznámí klub počátkem příštího týdne. Jednou z variant by mohl být bývalý dlouholetý plzeňský kapitán a legenda klubu Pavel Horváth, který na jaře skončil na lavičce Příbrami. Podle iSport.cz by mohl západočeský tým převzít společně s někdejším trenérem reprezentace Michalem Bílkem, jenž by dělal hlavního kouče.

Guľa působil ve Viktorii od poloviny minulé sezony, kdy nahradil Pavla Vrbu. Vloni na jaře mužstvo zvedl a obsadil s ním v lize druhé místo se ztrátou devíti bodů na Slavii. V průběhu podzimu se ale Západočechům přestalo dařit. Nejprve nepřešli přes předkola do základní skupiny v evropských pohárech a v závěru roku začali ztrácet i v lize. Guľova pozice byla několikrát v ohrožení, odvolán byl ale až po sobotní blamáži s Příbramí.

F:L (PLATNÉ K 9. 5. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 24 6 0 80:17 78 2. Jablonec 31 20 5 6 57:31 65 3. Sparta 29 18 5 6 63:35 59 4. Slovácko 30 16 5 9 52:32 53 5. Plzeň 30 15 7 8 52:38 52 6. Liberec 31 14 8 9 42:29 50 7. Pardubice 30 13 7 10 37:39 46 8. Ostrava 30 12 9 9 42:28 45 9. Bohemians 1905 31 10 12 9 37:31 42 10. Olomouc 30 9 12 9 36:34 39 11. Č. Budějovice 30 8 11 11 30:42 35 12. Karviná 30 8 10 12 33:45 34 13. Ml. Boleslav 31 8 9 14 39:48 33 14. Zlín 31 8 7 16 28:44 31 15. Teplice 31 6 8 17 30:62 26 16. Brno 31 4 10 17 27:49 22 17. Příbram 31 4 9 18 23:62 21 18. Opava 31 3 8 20 20:62 17